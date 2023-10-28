به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی بعد از ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی جهاد دانشگاهی و دبیرخانه کانون‌های مساجد استان اردبیل با بیان اینکه مساجد نقش پررنگی در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد، اظهار کرد: مساجد در حقیقت تنظیم کننده فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و این نهاد مقدس، باید به مرکزیت مدیریت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی در جامعه تبدیل شود.

وی ادامه داد: فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد فعالیت باارزش و متعالی است جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد انقلابی، فرهنگی و علمی قرابت کاری با این نهاد فرهنگی دارد که با هم‌افزایی و همکاری درست در رشد فرهنگی و معنوی استان ثمره‌های ارزشمندی خواهد داشت.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل با تاکید بر احصاء زمینه‌های همکاری و تعامل بین دو نهاد و ضرورت برنامه‌ریزی در این زمینه، تصریح کرد: کانون مساجد استان یک مرکز فعال است که گستردگی شبکه یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آن است و ظرفیت این شبکه می‌تواند در جریان‌سازی و ارتقا فعالیت‌های فرهنگی و کارکرد مساجد مفید باشد.

رسولی با اشاره به محاسن و چالش‌های گستردگی شبکه در کانون‌های مساجد، گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها این است که اعضای کانون‌های مساجد برای حضور در این تشکل فرهنگی و معنوی، انگیزه معنوی و درونی دارند و افراد فعال و خود برانگیخته هستند.

وی خاطرنشان کرد: تمرکز بر نوآوری فرهنگی و توسعه صنایع خلاق فرهنگی و همچنین توانمندسازی و ارتقا بهره‌وری سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از اهداف راهبردی جهاددانشگاهی استان اردبیل تعیین شده است.