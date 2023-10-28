تکلیف امروز خدمت در جبهه تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین محفل نورانی «شب خاطره» به مناسبت سالگرد بزرگداشت شهدای رخداد تروریستی حرم شاهچراغ و همزمان با شب وفات حضرت معصومه (س) در فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

در این برنامه که شامگاه چهارشنبه سوم آبان همزمان با سالگرد بزرگداشت شهدای رخداد تروریستی حرم شاهچراغ و شب وفات حضرت معصومه (س) در سالن مبارک فرهنگسرای بهمن برگزار شد، جواد علی گلی، مسئول ستاد مردمی شهدای منطقه ۱۶، جمعی از خادم یاران آستان قدس رضوی، مدیران فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۶ و فرماندهان پایگاه‌های مقاومت بسیج این منطقه در کنار شماری از رزمندگان دفاع مقدس و خانواده معظم شهدا حضور داشتند.

در ابتدای این نشست؛ جواد علی گلی، مسئول ستاد مردمی شهدای منطقه ۱۶ با اشاره به اهمیت نقش بانوان در پیشبرد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: همانطور که همه ما می‌دانیم، در آن دورانی که اکثر کشورها در مقابل ما صف کشیده بودند، زنان در کنار مردان در تمام شهرها و روستاهای این مرز و بوم نقش پر رنگ و مهمی در دفاع از کشور و انقلاب اسلامی ایفا کردند، چه در پشتیبانی از رزمندگان در جبهه‌ها و چه در مقام همسر در حمایت از مردان خانواده یار آنان بوده و نقشی بی بدیل در تاریخ این کشور ترسیم کردند.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت نقش «جهاد تبیین» گفت: ما در یک زمان تکلیف داشتیم که در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور داشته باشیم و این کار را هم انجام دادیم و الان تکلیف این است که در جبهه «تبیین» خدمت کنیم. حضرت آقا در این خصوص فرمودند؛ اگر بیانات حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) نبود، «کربلا» هم نبود. شهادت در یک لحظه اتفاق می‌افتد، ولی بیان رخداد کربلا آن را زنده نگه داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر این وظیفه بر عهده‌ی ماست که ظهور و بروز انقلاب اسلامی و حماسه دفاع مقدس را بازگو کنیم، چرا که در طول تاریخ کشورمان چنین ایثار، رشادت‌ها و شجاعت‌ها …کمتر دیده یا شنیده شده است. اگر انقلاب اسلامی را مانند یک اسلحه بدانیم، دوران هشت سال دفاع مقدس خشاب این اسلحه است که نقش «تبیین» آن بر دوش ما سنگینی می‌کند.

این رزمنده دوران دفاع مقدس یادآور شد: بیان و بازگوی رشادت‌های شهدا در عملیات کربلای ۵ توسط ما و خانواده‌های معظم شهدا باعث احیای آن خواهد شد، همانطور که مراسم هر ساله سوگواری محرم اسلام را زنده نگه داشته است. اگر ما نگوییم و بازگو نکنیم، دشمن از این موضوع سو استفاده کرده و واقعیت‌ها را به نحوی وارونه جلوه می‌دهد.

مسئول ستاد مردمی شهدای منطقه ۱۶ درباره اقدامات سه ساله این مرکز در حوزه شهدای این منطقه گفت: حدود سه سال است که خواهران و برادران این مرکز با جمع آوری اطلاعات صحیح پیرامون شهدای منطقه ۱۶ اقدامات مؤثری انجام داده‌اند. پیش تر گفته و شنیده می‌شد ما در این منطقه ۳ هزار و۵۰۰ شهید داریم. در حالی که بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته، منطقه ۱۶ تقریباً ۲ هزار و ۲۰۰ شهید دارد. چه آن کسانی که قبلاً ساکن منطقه بودند و چه کسانی که هم اکنون در این منطقه ساکن هستند. به عنوان مثال محله نازی آباد ۶۰۰ شهید دارد که ما تاکنون با ۳۵۰ خانواده معظم شهدا گفتگو داشتیم و اطلاعاتی را در قالب (عکس، فیلم، مصاحبه و وصیتنامه شهدا) جمع آوری کرده‌ایم که قصد داریم در آینده نزدیک تمام این اطلاعات را در قالب گنجینه شهدا در سایت این ستاد به نشانی :shohada۱۶.ir بارگزاری کنیم.

همچنین محمد رخشان، دیگر سخنران این محفل و رزمنده دوران دفاع مقدس بود که با دیدن دکور صحنه دوران جنگ گفت: وجود این تجهیزات انفرادی دوران جنگ و نشان‌های دفاع مقدس روی صحنه، خاطرات آن دوران را در من تداعی کرد و در ابتدا شایسته است در این محفل نورانی و شهدایی یاد کنیم از تمامی شهدای گرانقدر به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس منطقه ۱۶…« شمع و گل و پروانه جمعند- ای دوست بیا رحم به تنهایی ما کن».

این رزمنده دفاع مقدس در ادامه به اهمیت نقش بانوان فعال در شکل گیری پایگاه بسیج خواهران در این منطقه اشاره کرد و افزود: سال ۱۳۵۸ در ابتدای شکل گیری بسیج در محله‌های مختلف تهران بودیم. در همین محله‌ی جوادیه، اولین واحد بسیج خواهران پایگاه سجادیه بود که با سه عضو فعال شروع به فعالیت کرد و در آن زمان با جذب ۴۰ عضو جدید توانست پیش روتر از بسیج برادران، ظاهر شود و این پایگاه راه اندازی شد. در آن زمان از سوی بسیج برادران ۵۰ عضو فعال داشتیم و شخصی به نام زکریا بود که در همین مسجد به ما تاکتیک‌های نظامی و تیراندازی با اسلحه‌هایی مثل (کلت ۴۵، یوزی، ژ-س و ام یک) را آموزش می‌داد.

این رزمنده دفاع مقدس افزود: با شروع جنگ قرار شد ۴۵ نفر به عنوان نیروی بسیجی داوطلب از این پایگاه به منطقه کردستان اعزام شویم. بعد از پشت سر گذاشتن یک دوره آموزش نظامی سخت فشرده و فشرده در پادگان امام حسین (ع) با اتوبوس حرکت کردیم در مسیر بخاطر احتمال حملات نیروهای ضد انقلاب و کومله از اتوبوس پیاده شده و با چند مینی بوس همراه با دو جیپ آهو مسلح شده به مسلسل کالیبر ۴۵ ادامه مسیر دادیم تا اینکه به پادگان مریوان رسیدیم.

وی با بیان خاطراتی از حاج احمد متوسلیان گفت: حاج احمد را در همان ابتدای ورود به پادگان دیدم ایشان اولین فرمانده ام در دوران بسیج و سپاه بود.

محمد رخشان در ادامه با اشاره به صحنه‌هایی از فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» درباره شخصیت حاج احمد اینگونه گفت: ممکن است در صحنه‌هایی از فیلم «ایستاده در غبار» دیده باشیم که در آن درگیری که با آن خواهر و برادر در بیمارستان داشت چهره‌ی بسیار جدی و خشن را از او به دیده باشیم. در واقعیت درست است که حاج احمد بسیار جدی بود ولی در برابر دوستان و نیروهای خودی بسیار لطیف و حساس بود. آن شب بخاطر برخورد تند خود از آن دو نفر بسیار عذرخواهی کرده بود. حتی به یاد دارم زمانی که نیروهای دشمن، شهید محمد توسلی، جانشین حاج احمد را که بسیار او را دوست داشت شهید کردند. او در مراسم خاکسپاری این جوان خم به ابرو نیاورد ولی گفته شد که در همان شب و در تنهایی بسیار گریه و ناله می‌کرد.

تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط سخاوت پناهی، طنین سرود جمهوری اسلامی ایران و استقرار پرچم سبز متبرک به حرم امام هشتم (ع) توسط خادم یاران رضوی، پخش کلیپ سخنان مقام معظم رهبری پیرامون دفاع مقدس، اجرای نمایش «تک پرده آن سوی تاریکی ها» توسط گروه هنری باران با موضوع شهدای رخداد تروریستی حرم شاهچراغ در شیراز و خاطره گویی محمد رخشان رزمنده دوران دفاع مقدس به همراه اجرای هنرمندانه علی حسنی مجری و روایتگر دفاع مقدس از بخش‌های این محفل نورانی بود.

این برنامه با مشارکت و همکاری ستاد مردمی شهدای منطقه ۱۶، خادم یاران رضوی و فرهنگسرای بهمن در اولین چهارشنبه هرماه، بعد از اذان مغرب و عشا در سالن مبارک این فرهنگسرا برگزار می‌شود. علاقه مندان برای بهره مندی از این برنامه‌ی ماهانه می‌توانند به نشانی فرهنگسرای بهمن واقع در میدان بهمن، خیابان شهید وفایی مراجعه کنند.