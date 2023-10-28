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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۳۰

دوچرخه سواری قهرمانی آسیا - هند؛

پرتوآذر از رقابت با رکابزنان آسیایی و کسب سهمیه المپیک بازماند

پرتوآذر از رقابت با رکابزنان آسیایی و کسب سهمیه المپیک بازماند

فرانک پرتو آذر به دلیل بیماری از حضور در مسابقه دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دومین روز از بیست و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری کوهستان قهرمانی آسیا به میزبانی هند، فرانک پرتوآذر ملی پوش ایران در حالیکه قرار بود در ماده کراس کانتری بزرگسالان رکاب بزند به دلیل بیماری این مسابقه را از دست داد.

بانوی دوچرخه سوار کشورمان به علت بیماری نتوانست در خط استارت مسابقه قرار بگیرد و این رقابت‌ها را از دست داد.

پرتو آذر در حالی حضور در این مسابقه را از دست داد که در این ماده سهمیه المپیک توزیع شد و نفر اول با کسب مدال طلا، سهمیه حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به دست آورد.

پرتوآذر پیش از این در بازیهای آسیایی هانگژو با گرفتن مدال برنز برای دوچرخه سواری کشورمان یک مدال تاریخی را ثبت کرد.

صبح امروز فاطمه عباسی در کراس کانتری جوانان نشان برنز گرفت. روز گذشته هم حسین زنجانیان در ماده دانهیل پنجم شد.

کد مطلب 5923981

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