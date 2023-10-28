کسب دومین مدال تاریخ دوچرخه سواری بانوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه بیست و هشتمین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری کوهستان آسیا در هندوستان، فاطمه عباسی دختر رکابزن کشورمان در رده سنی جوانان به مدال برنز رسید.

در دومین روز این رقابت‌ها و در ماده کراس کانتری رده سنی جوانان فاطمه عباسی توانست به نشان برنز دست یابد.

مدال این دختر رکابزن کشورمان در بخش کوهستان دومین مدال تاریخی این رشته در بخش زنان و در قاره آسیا می‌باشد. پیش از این فرانک پرتو آذر در بخش کوهستان و در رده سنی بزرگسالان صاحب مدال انفرادی آسیا و همین طور بازی‌های آسیایی هانگژو شده بود.

روز گذشته و در نخستین روز این رقابت‌ها هم حسین زنجانیان در ماده دانهیل به عنوان پنجمی قناعت کرد و از کسب مدال بازماند.

در ادامه مسابقات امروز شنبه ششم آبان ماه فرانک پرتو آذر دارنده مدال برنز بازی‌های آسیایی هانگژو در ماده کراس کانتری رده سنی بزرگسالان به مصاف رقبای خود خواهد رفت.