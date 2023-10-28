احداث باغ مدرن ۶۵۰ هکتاری در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر شنبه در نشست با مدیران مجموعه هلدینگ سرمایه گذاری ماهان که با حضور سرپرست معاونت اقتصادی استانداری و مدیران حوزه‌های مربوطه برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های بسیار گسترده منطقه قصرشیرین در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: قصرشیرین به دلیل برخورداری از اقلیم آب و هوایی بسیار مناسب، خاک حاصل خیز و منابع عظیم آبی طرح گرمسیری از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای اجرای طرح‌های عظیم کشاورزی‌، صنایع تبدیلی و گردشگری برخوردار است.

وی افزود: همچنین منطقه آزاد قصرشیرین با هفت هزار و ۲۰۰ هکتار وسعت یک بستر مناسب و استثنایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است‌.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: علاوه بر این به برکت اربعین هر ساله شاهد تردد میلیونی زوار حسینی از خسروی هستیم و این مرز دارای آینده بسیار خوبی در این حوزه است.

صحرایی با استقبال از سرمایه گذاری مجموعه ماهان در طرح باغ مدرن در منطقه قصرشیرین، عنوان کرد: این طرح در فاز اول در ۶۵۰ هکتار باغ مدرن اجرایی خواهد شد و در فازهای بعدی طرح‌های صنایع تبدیلی و گردشگری هم توسط این مجموعه اجرایی می‌شود.

وی تاکید کرد: مدیریت استان کرمانشاه با تمام توان بسترهای لازم را برای عملیاتی شدن این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن را فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه همراهی اجتماعی در اجرای طرح‌های کلان استان را لازمه موفقیت این طرح‌ها برشمرد و گفت: این پروژه عظیم در راستای بهبود معیشت و رونق اشتغال در منطقه اجرا می‌شود و لازم است حس همدلی، همراهی و مشارکت در مردم بومی منطقه هم ایجاد شود تا روند اجرایی آن ثمربخش باشد.

صحرایی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت هواپیمایی ماهان برای افزایش پروازهای فرودگاه کرمانشاه استفاده کنیم.