به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز در حاشیه رسیدگی به مشکلات حقوقی ۴۰ نفر از مراجعان در ملاقات مردمی شهرستان دیلم گفت: دیدار چهره به چهره با هدف شنیدن و رسیدگی به خواسته‌ها و دغدغه‌ها، پیشنهادها و مسائل و مشکلات حقوقی شهروندان انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از محاسن ملاقات‌های مردمی آن است که با مشاهده یک مشکل و یا آسیب در یک پرونده می‌توان رسیدگی و روند پرونده‌های مشابه در حوزه‌های قضائی را مورد بررسی قرار داد و صدد رفع آن براییم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره بر ضرورت تسریع در رسیدگی پرونده‌ها گفت: در این ملاقات‌ها برخی از مردم به موضوع اطاله دادرسی اعتراض داشتند که باید در این راستا به محض تشکیل پرونده مرجع رسیدگی کننده مشخص و روند پرونده با سرعت و دقت در زمان مناسب قانونی پیش رود تا مردم با رفت و آمدهای مکرر به دستگاه قضائی مورد اذیت قرار نگیرند.

وی افزود: به همه مسئولان حوزه‌های قضائی استان تاکید شده که به تمامی درخواست‌های مردم با صبر و حوصله رسیدگی کنند و از به تأخیر انداختن خواسته‌های مردم جلوگیری به عمل آید که همین امر قطعاً اثرات بسیار مثبتی دارد و رضایتمندی مردم را به دستگاه قضا افزایش می‌دهد.

تلاش برای تخفیف مجازات‌ها

وی افزود: در این دیدار برخی از افراد، درخواست استفاده از ارفاقات قانونی و تخفیف مجازات و عفو داشتند که در این خصوص نیز دستورات لازم صادر شد.

مهر انگیز گفت: تعدادی از این مراجعین نیز به رأی صادره از تجدید نظر معترض بودند و تقاضای ماده ۴۷۷ داشتند که در این خصوص نیز دستورات لازم جهت رسیدگی مجدد در کمیسیون این ماده صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: تعدادی از افراد در این دیدار مطالبات اجتماعی مورد دغدغه شهروندان را در این شهرستان ارائه کردند که این نظریات می‌تواند راهگشایی برای احقاق حقوق عامه باشد و به دادستان تاکید شد این موارد را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

وی گفت: مسئولان قضائی، درخواست مراجعان در زمینه‌های مختلف قضائی را شنیدند و دستورات لازم برای رسیدگی به این مشکلات را صادر کردند.