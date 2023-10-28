۱۵۱ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی عصر شنبه در نشست خبری مشترک با مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی، اظهار کرد: اولین اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی محیط زیست سازمان‌های مردم نهاد کشور ۱۰ و ۱۱ آبان ماه سال جاری و همچنین رویداد «همنا» با حضور سازمان‌های مردم نهاد دارای صلاحیت روز سه شنبه ۹ آبان در ارومیه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۱ سازمان مردم نهاد جوانان در استان فعالیت دارند و رویداد «همنا» با هدف توانمندی سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌شود.

بیرامی گفت: آذربایجان غربی جزو استان‌های پیشرو کشور در دیپلماسی ورزشی است، خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه‌های نیمه تمام ورزشی بسترهای جدیدی جهت ایجاد شور و نشاط و ایجاد فضای تندرستی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه گام‌های خوبی در راستایی اعتلای ورزش استان انجام شده، گفت: در حال حاضر با برخورداری از ۵۷۰ هزار متر مربع سرانه ورزشی در استان در بهترین دوران ورزشی استان قرار داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: استان در سال گذشته در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش جز استان‌های برتر بود و در حوزه جوانان نیز رشد ۱۱ پله‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشت.

وی یاد آور شد: امسال در بحث مشارکت اجتماعی و صدور پروانه به سازمان‌های مردم نهاد شاهد رشد ۸ درصدی هستیم.

بیرامی ادامه داد: امسال در بحث حمایت اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از کارگاه‌های مردم نهاد شاهد رشد ۱۰ درصدی و مشاوره ازدواج نیز شاهد رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: در اعطای وام ازدواج جزو رتبه‌های پایین در کشور هستیم با وجود پیگیری‌های که انجام شده و امسال نیز با افت مواجه هستیم لذا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اعطای وام ازدواج تسریع یابد.