  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۹

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی:

۱۵۱ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی فعالیت می کند

۱۵۱ سازمان مردم نهاد در آذربایجان غربی فعالیت می کند

ارومیه- مدیرکل ورزش و جوانان آذریایجان غربی از فعالیت ۱۵۱ سازمان مردم نهاد در حوزه مختلف در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بیرامی عصر شنبه در نشست خبری مشترک با مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی، اظهار کرد: اولین اجلاس سراسری دبیران استانی شبکه ملی محیط زیست سازمان‌های مردم نهاد کشور ۱۰ و ۱۱ آبان ماه سال جاری و همچنین رویداد «همنا» با حضور سازمان‌های مردم نهاد دارای صلاحیت روز سه شنبه ۹ آبان در ارومیه برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۱ سازمان مردم نهاد جوانان در استان فعالیت دارند و رویداد «همنا» با هدف توانمندی سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌شود.

بیرامی گفت: آذربایجان غربی جزو استان‌های پیشرو کشور در دیپلماسی ورزشی است، خاطر نشان کرد: با اجرای پروژه‌های نیمه تمام ورزشی بسترهای جدیدی جهت ایجاد شور و نشاط و ایجاد فضای تندرستی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه گام‌های خوبی در راستایی اعتلای ورزش استان انجام شده، گفت: در حال حاضر با برخورداری از ۵۷۰ هزار متر مربع سرانه ورزشی در استان در بهترین دوران ورزشی استان قرار داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: استان در سال گذشته در ارزیابی وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش جز استان‌های برتر بود و در حوزه جوانان نیز رشد ۱۱ پله‌ای نسبت به مدت مشابه سال قبل خود داشت.

وی یاد آور شد: امسال در بحث مشارکت اجتماعی و صدور پروانه به سازمان‌های مردم نهاد شاهد رشد ۸ درصدی هستیم.

بیرامی ادامه داد: امسال در بحث حمایت اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از کارگاه‌های مردم نهاد شاهد رشد ۱۰ درصدی و مشاوره ازدواج نیز شاهد رشد ۳۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار کرد: در اعطای وام ازدواج جزو رتبه‌های پایین در کشور هستیم با وجود پیگیری‌های که انجام شده و امسال نیز با افت مواجه هستیم لذا تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا اعطای وام ازدواج تسریع یابد.

کد مطلب 5924180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها