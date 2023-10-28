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۷ آبان ۱۴۰۲، ۰:۰۲

در جاده دامغان به جندق؛

تصادف تیبا و کامیون ۵ کشته برجای گذاشت

تصادف تیبا و کامیون ۵ کشته برجای گذاشت

دامغان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: تصادف تیبا و یک دستگاه کامیون در محور دامغان - جندق پنج کشته بر جای گذاشت.

کامران قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز یک فقره تصادف فوتی در دامغان خبر داد و تاکید کرد: در این تصادف یک خودروی تیبا با کامیون باری تصادف و متأسفانه پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه این حادثه در محور دامغان به جندق رخ داد و بلافاصله عوامل اورژانس و امدادی به محل اعزام شدند، تاکید کرد: تلاش برای نجات مصدومان به واسطه شدت حادثه فایده نداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: این تصادف هیچ مصدومی بر جای گذاشت چرا که پنج آسیب دیده آن متأسفانه فوت کردند.

به گزارش مهر، محور دامغان- جندق سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد.

کد مطلب 5924183

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