تصادف تیبا و کامیون ۵ کشته برجای گذاشت

کامران قدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از بروز یک فقره تصادف فوتی در دامغان خبر داد و تاکید کرد: در این تصادف یک خودروی تیبا با کامیون باری تصادف و متأسفانه پنج نفر جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه این حادثه در محور دامغان به جندق رخ داد و بلافاصله عوامل اورژانس و امدادی به محل اعزام شدند، تاکید کرد: تلاش برای نجات مصدومان به واسطه شدت حادثه فایده نداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان کرد: این تصادف هیچ مصدومی بر جای گذاشت چرا که پنج آسیب دیده آن متأسفانه فوت کردند.

به گزارش مهر، محور دامغان- جندق سالانه جان ده‌ها نفر را می‌گیرد.