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۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۵۴

برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع استان یزد آغاز شد

برداشت ذرت علوفه‌ای از مزارع استان یزد آغاز شد

یزد- مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان یزد از آغاز برداشت ذرت علوفه ای از مزارع استان خبر داد.

یدالله جوادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری سطحی معادل ۵۰۹ هکتار از اراضی استان یزد به کشت ذرت علوفه ای تخصیص یافته و بالغ بر ۳۰ هزار تن علوفه از مزارع استان برداشت شده است.

وی با اشاره به نیاز استان به علوفه برای حمایت از دامداری ها افزود: بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان های خاتم و ابرکوه بوده و سالانه بالغ بر هزار تن از علوفه سیلوئی واحدهای دامداری را تامین می کند.

جوادپور عنوان کرد: برداشت ذرت علوفه ای کاملا مکانیزه بوده و از هر هکتار سطح زیر کشت این محصول ۶۰ تن علوفه برداشت می شود.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان یزد گفت: در اختیار قرار دادن دانش کاشت، داشت و برداشت توسط کارشناسان، توزیع کودهای یارانه دار و بذور اصلاح شده و نیز فراهم آوردن ماشین آلات کاشت و برداشت از جمله خدماتی است که سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به تولید کنندگان این محصول ارائه می‌کند.

کد مطلب 5924188

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