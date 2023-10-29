۶۵ پروژه آبرسانی هرمزگان آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور در حاشیه بازدید از روند اجرای این پروژه‌های آبرسانی بیان داشت: با اجرای این پروژه‌ها نیاز آبی چهار شهر و ۱۲۲ روستای هرمزگان در قالب ۴۰۵ هزار و ۵۹۰ نفر جمعیت بهبود پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: حجم عملیات انجام شده برای تکمیل این پروژه‌ها شامل اجرای ۴۲۶ کیلومتر خط انتقال و ۴۸۸ کیلومتر شبکه توزیع، احداث و بازسازی ۵۹ باب مخزن با ظرفیت ۶۰ هزار مترمکعب، احداث ۱۹ باب ایستگاه پمپاژ، حفر و تجهیز ۱۹ حلقه چاه و بازسازی هفت دهنه چشمه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان همچنین از احداث ۶ سایت تاسیسات شیرین سازی خبر داد که با سرمایه گذاری پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی تکمیل و یا درحال اجراست.

وی با قدردانی از حمایت‌های استاندار هرمزگان در تکمیل پروژه‌های آبرسانی پیش بینی کرد: این پروژه‌ها به همراه دیگر پروژه های آب و فاضلاب در سفر پیش روی رییس جمهور به این استان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.