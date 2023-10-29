به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ‌صندوق نوآوری و شکوفایی، برای کمک به استارت‌آپ‌ها و ایده‌پردازان قبل از مرحله دانش‌بنیانی، صندوق نوآوری و شکوفایی اقدام به طراحی خدمتی برای توانمندسازی استارت‌آپ‌ها در قالب رویداد «پیوند» کرده است.

هدف از برگزاری این رویداد، شناسایی استارت‌آپ‌ها و طرح‌های استارت‌آپی جذاب و توانمند و معرفی آن‌ها به شتابدهنده‌ها (اعم از دانش‌بنیان یا غیر دانش‌بنیان) و سایر سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه اکوسیستم استارت‌آپی است.

تازه‌ترین فراخوان رویداد پیوند برای شناسایی ایده‌ها و طرح‌های سرمایه‌پذیر در حوزه «حمل‎‌ونقل و صنعت خودرو» از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری هلدینگ رایکو منتشر شده است.

ذخیره‌ انرژی خودرو، سبک‌سازی خودرو، ارتقاء کیفیت طراحی خودرو، داخلی‌سازی مواد خودرو، هوشمندسازی خودرو، برقی‌سازی خودرو، مدیریت حرارتی خودرو و بازیافت کاتالیست خودرو، از جمله محورهای این فراخوان هستند.

سرمایه‌گذاری قطعی روی طرح‌های مستعد، منتورینگ و شتابدهی ایده‌های برتر، تجاری‌سازی و توسعه بازار با همکاری دانشگاهیان و شرکت‌های برتر، از جمله خدماتی است که شرکت‌کنندگان در این فراخوان از آن بهره‌مند خواهند شد.

مهلت ثبت‌نام در این فراخوان روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ است. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ثبت‌نام در این فراخوان می‌توانند به نشانی inif.ir/web/guest/automobil.industry مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۸۸۳۹۴۱۵۷ – ۰۲۱ (کارن کراد) تماس بگیرند.