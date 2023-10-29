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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

رشد ۳۶ درصدی حجم آب ورودی به سدهای کشور

رشد ۳۶ درصدی حجم آب ورودی به سدهای کشور

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه حجم آب ورودی به سدهای کشور در تاریخ ۶ آبان معادل ۱.۴۶ میلیارد متر مکعب بوده، گفت: این میزان نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی ورودی سدهای کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به وضعیت مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ آبان ۱۴۰۲ اظهار داشت: ورودی سدهای کشور از ۱.۰۸ میلیارد متر مکعب در سال گذشته به ۱.۴۶ میلیارد متر مکعب افزایش یافته است که نشان از رشد ۳۶ درصدی ورودی سدهای کشور دارد.

وی در خصوص خروجی سدهای کشور نیز گفت: خروجی سدهای کشور از ۲.۳۲ میلیارد مترمکعب در سال آبی گذشته به حجم ۳.۰۷ میلیارد مترمکعب رسیده است که نشان می‌دهد میزان تأمین مصارف از محل سدها نسبت به سال گذشته با ۳۳ درصد افزایش روبرو بوده است.

قاسم‌زاده با بیان اینکه کل حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۲ معادل ۲۰.۰۹ میلیارد مترمکعب بوده، گفت: این میزان، در مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۸۹ میلیارد متر مکعب بوده است.

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: این میزان، معادل ۴۰ درصد پرشدگی است و نشان می‌دهد که حجم آب موجود در سدهای کل کشور ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر است.

کد مطلب 5924541

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