به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یک شنبه با بیان اینکه افزایش آلاینده‌های جوی بیشتر در شهرهای تبریز، مراغه و میانه روی می‌دهد، افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای در چهار روز آینده در غالب نواحی استان جوی پایدار حاکم می‌شود.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی احتمال کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان وجود دارد و در برخی نواحی غبار محلی، افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه روز دوشنبه موج ضعیفی وارد منطقه ارسباران می‌شود، گفت: این شرایط موجب بارش پراکنده باران در این مناطق به ویژه کلیبر می‌شود.

امیدفر، ادامه داد: از هفته آینده سامانه بارشی به نسبت قوی وارد جو استان می‌شود و پیش بینی می‌شود شاهد بارش‌های خوبی در سطح استان باشیم.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرهای خداآفرین با دمای ۳۳ درجه و سراب با دمای یک درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهرهای استان بودند و در این بازه زمانی اختلاف دمای بین گرم‌ترین و سردترین شهر استان ۳۲ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

امیدفر، افزود: در این بازه زمانی دمای تبریز در گرم‌ترین زمان به ۲۳ و در سردترین زمان به ۹ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی آن ۱۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.