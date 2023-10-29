  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۵۳

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در آذربایجان‌شرقی

پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: تا اواخر هفته با توجه به سکون و پایداری جو، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز یک شنبه با بیان اینکه افزایش آلاینده‌های جوی بیشتر در شهرهای تبریز، مراغه و میانه روی می‌دهد، افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای در چهار روز آینده در غالب نواحی استان جوی پایدار حاکم می‌شود.

وی اظهار کرد: در این بازه زمانی احتمال کاهش کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت و صنعتی استان وجود دارد و در برخی نواحی غبار محلی، افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می‌شود.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه روز دوشنبه موج ضعیفی وارد منطقه ارسباران می‌شود، گفت: این شرایط موجب بارش پراکنده باران در این مناطق به ویژه کلیبر می‌شود.

امیدفر، ادامه داد: از هفته آینده سامانه بارشی به نسبت قوی وارد جو استان می‌شود و پیش بینی می‌شود شاهد بارش‌های خوبی در سطح استان باشیم.

رئیس گروه پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شهرهای خداآفرین با دمای ۳۳ درجه و سراب با دمای یک درجه بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین شهرهای استان بودند و در این بازه زمانی اختلاف دمای بین گرم‌ترین و سردترین شهر استان ۳۲ درجه سانتی گراد ثبت شده است.

امیدفر، افزود: در این بازه زمانی دمای تبریز در گرم‌ترین زمان به ۲۳ و در سردترین زمان به ۹ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی آن ۱۵ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت یک درجه افزایش یافته است.

کد مطلب 5924600

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها