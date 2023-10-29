صادرات غیر نفتی کشور به ۲۸.۳ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، رضوانی فر، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی مجموع مبادلات تجاری کشور در این مدت ۱۰۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۱ درصد افزایش یافت.

رئیس کل گمرک ایران، در خصوص میزان صادرات غیر نفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، اظهار داشت: در این مدت ۷۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۲۹.۳۲ درصدی در وزن و کاهش کمتر از یک درصدی در ارزش داشته است.

وی افزود: در این مدت ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۶.۲۱ درصد و از حیث ارزش ۱۲.۶۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

رضوانی فر گفت: در ۷ ماهه امسال صادرات کالاهای پتروشیمی به ۳۱ میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید که از نظر وزن ۲۶ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۲ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در خصوص۳ قلم عمده کالاهای صادراتی در ۷ ماهه سال جاری می‌افزاید: در این مدت گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و اختصاص ۸.۳۷ درصد، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و ۶.۶۹ درصد و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و ۴.۶ درصد، ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی بوده اند.

در این مدت متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۴۶۶ دلار به ۳۵۷ دلار رسیده که نشانگر کاهش ۲۳.۴۳ درصدی است.

شایان ذکر است به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی برخی از کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمی میزان کلی صادرات کشور با وجود افزایش وزنی، با کاهش ارزشی مواجه شده است.

وی در خصوص ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در ۷ ماه امسال گفت: در این مدت ذرت دامی با ۲ میلیارد دلار و سهم ۵.۵۳ درصدی، انواع گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سهم ۴.۰۸ درصدی و دانه سویا با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی ۳ قلم عمده کالای وارداتی را به خود اختصاص دادند.

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۱ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۲۴ دلار در ۷ ماهه سال گذشته، ۶.۰۳ درصد رشد داشته است، بیان نمود: میزان واردات کالاهای اساسی در ۷ ماهه سال جاری ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن و به ارزش ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که با اختصاص ۶۳.۳۲ درصد از وزن و ۳۰.۳۴ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۰۸ درصدی در وزن و کاهش ۴.۸۶ درصدی در ارزش داشته است.‌

به گفته رضوانی فر کشورهای عمده مقصد صادرات غیر نفتی کشورمان در این مدت به ترتیب شامل چین با ۸ میلیارد دلار، عراق با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده اند.

رئیس کل گمرک ایران گفت: ۵ کشور عمده طرف معامله واردات نیز در این مدت به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۱۱ میلیارد دلار، چین با ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آلمان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و هند با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌باشند.

وی با اشاره با اینکه میزان ترانزیت خارجی کشور در ۷ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش ۱۴.۹۷ درصدی روبرو بوده است، افزود: میزان ترانزیت خارجی کشور در این مدت به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.