کشف محل دپوی ۷۸ کیلوگرم مواد مخدر در سواحل بندرجاسک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام مناجاتی صبح پنجشنبه در تشریح جزئیات این خبر با تاکید بر اینکه نیروهای مرزبانی و دریابانی با اقتدار از مرزهای آبی صیانت می‌کنند، اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق مواد مخدر توسط سوداگران مرگ در حوزه استحفاظی شهرستان جاسک، بلافاصله گروهی از ماموران پایگاه دریابانی جاسک جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از ساعاتی گشت زنی در محل و پایش و بررسی خور و مکان‌های متروکه و مستعد برای قاچاق یا دپوی مواد افیونی، مرزبانان بسته‌های مشکوک را زیر لایه‌هایی از بوته و پوشش گیاهی که دپو شده بود، مشاهده کرده و کشف کردند.

فرمانده دریابانی بندرجاسک بیان کرد: در بازرسی از این لوکیشن، ۶۸ کیلو و ۴۵۰ گرم حشیش و ۱۰ کیلو ۲۷۰ گرم تریاک کشف شد.

سرهنگ شهرام مناجاتی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی نیروهای پایگاه دریابانی جاسک است، گفت: با توجه به حضور و اشرافیت مرزبانان در جای جای نقاط استان در حوزه ساحل و دریا و افزایش ضریب هوشیاری دریادلان در شناسایی و کشف جرائم ، مجرمان به ویژه سوداگران مرگ در امان نخواهند بود و با مجرمان برابر قانون و با قاطعیت برخورد می شود.