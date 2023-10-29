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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۷:۴۸

رئیس هیات شنا شیرجه و واترپلو استان همدان:

همدان میزبان مسابقات شنا بزرگسالان کشور خواهد بود

همدان میزبان مسابقات شنا بزرگسالان کشور خواهد بود

همدان- رئیس هیات شنا شیرجه و واترپلو استان همدان گفت: استان همدان در بهمن ۱۴۰۲ میزبان مسابقات شنا بزرگسالان کشور خواهد بود.

حامد جلیلوند در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی همدان در مسابقات شنا کشور اظهار کرد: با هماهنگی‌هایی که با فدراسیون انجام داده‌ایم بهمن ماه سال جاری استان همدان میزبان مسابقات شنا بزرگسالان خواهد بود.

وی افزود: تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد تیم بزرگسالان استان همدان با آمادگی کامل وارد این رقابت‌ها شود تا بتوانیم با درخشش شناگران خود بار دیگر توانمندی‌های شنا استان را به نمایش بگذاریم.

رئیس هیات شنا شیرجه و واترپلو استان همدان با اشاره به برگزاری مسابقات پیشکسوتان شنا استان همدان گفت: مسابقات پیشکسوتان استان همدان اولین و بزرگترین رقابت‌های پیشکسوتان در سال‌های اخیر بود.

جلیلوند خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰ پیشکسوت شنای استان در کنار ۷۰ شناگر جوان در رده‌های مختلف سنی به رقابت پرداختند.

وی با بیان اینکه قهرمانان رده‌های سنی مختلف به تیم استان جهت شرکت در مسابقات کشوری معرفی خواهند شد، بیان کرد: در این رقابت‌ها شناگران میهمانی از استان‌های کردستان، لرستان و قم نیز در استخر دانشگاه بوعلی سینا همدان شرکت داشتند.

رئیس هیات شنا شیرجه و واترپلو استان همدان عنوان کرد: شنا استان در مسیر پیشرفت خوبی قرار گرفته و به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهد کرد.

همدان میزبان مسابقات شنا بزرگسالان کشور خواهد بود

کد مطلب 5924774

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