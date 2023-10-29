ایجاد ۷۹۶ فرصت شغلی با احیای واحدهای تولیدی توسط جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قدیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته همچون ۷۶ واحد تولیدی احیا شده در بخش کشاورزی اظهار کرد: در راستای ارتقای تولید، افزایش تولید و افزایش اشتغال از ابتدای سال جاری ۷۶ واحد تولیدی بخش کشاورزی با پیگیرهای مستمر احیا و افزایش ظرفیت شده است.

وی با بیان اینکه احیای واحدهای راکد در استان با هم‌افزایی جمعی انجام پذیرفته است افزود: برخی از واحدهای احیا شده در ستاد تسهیل و رفع موانع استان مطرح و برخی دیگر در بازدیدهای شهرستانی پیگیری و شناسایی شده است. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: بازدیدهای شهرستانی و میدانی به ویژه بازدید از طرح‌های تولیدی مشکل‌دار سهم عظیمی در رفع موانع دارد.

وی با تاکید بر اینکه بررسی مشکلات از نزدیک، ارائه راهکارهای کارشناسی و گره‌گشایی با برگزاری جلسات کارشناسی در بخش‌ها و زیر بخش‌های سازمان جهاد کشاورزی مستمرا در دستور کار است. قدیمی با اشاره به اینکه نتیجه بررسی‌ها پرداخت تسهیلات، بهسازی، واگذاری و در نهایت احیا، افزایش ظرفیت و ارتقای واحد تولیدی است اضافه کرد: هدف نهایی بازدیدها و پیگیری‌ها با تمام توان بازگشت واحدهای راکد و نیمه راکد به چرخه تولید است.

وی یادآور شد: تاکنون ۴۰ واحد دام و طیور، ۱۰ واحد صنایع تبدیلی و ۲۶ واحد گلخانه و قارچ در سراسر استان احیا شده و به چرخه تولید بازگشتند که ۷۹۶ اشتغال ایجاد کرده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: مجموع سرمایه‌گذاری این تعداد واحد ۶ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال بوده است.

وی در بخش دیگر با تاکید بر اینکه احیای برنامه‌ریزی با اولویت در دستور کار قرار گرفته و با توجه به اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله توسعه، سند سه ساله استان و برنامه اقتصاد مقاومتی این مهم محقق می‌شود ادامه داد: مزیت احیای برنامه ریزی، برنامه محور بودن سازمان جهاد کشاورزی با هدف‌گذاری مشخص است.

قدیمی با اشاره به اینکه پیگیری جذب ردیف‌های مختلف تسهیلاتی از دیگر اقدامات است خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح احداثی، تکمیلی و احیایی در زمینه گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی، طرح فراز و دام و طیور شناسایی شده است.

وی در بخش دیگر یادآور شد: آموزش و آگاهی رسانی در راستای پیشگیری و مقابله با بحران نیز با جدیت دنبال می‌شود چراکه پیشگیری در بحران میزان قابل توجهی خسارت را کاهش خواهد داد. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان گفت: در این حوزه در حال حاضر وام‌های خرد در راستای جبران خسارت ناشی از خشکسالی در حال پرداخت است اگرچه افزایش چتر پوشش بیمه‌ای در راستای کاهش خسارت بخش‌های کشاورزی مدنظر است.