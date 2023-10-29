موثرترین راه در آموزش مصرف صحیح آب به کودکان استفاده از هنر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان ظهر یکشنبه در اختتامیه سومین مهرواره فرهنگی ادبی خان هشتم با موضوع مصرف بهینه آب اظهار کرد: کشور ما در اقلیم خشکی قرار دارد و محدودیت آبی فراوانی داریم اما گذشتگان و اجداد ما سعی کردند با اندک آب موجود هم خودشان بهره ببرند و هم برای نسل‌های آینده آن را حفظ کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد ادامه داد: امسال ۷۰ درصد کاهش بارندگی را تجربه کردیم و کاهش بارندگی به ترتیبی پیش رفت که کاهش چشمگیر سطح آبی سدها را داشتیم اما خوشبختانه مردم همراهی خوبی داشتند.

وی گفت: میزان مصرف آب در تابستان امسال به رغم گرمای فراوان و حضور میلیونی زائران منطقی بود.

اسماعیلیان افزود: اساساً اقلیم منطقه ما کم آبی است و مدیریت مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین استفاده صحیح از آب را اول باید به کودکان و نوجوانان آموخت و از طریق آنان به خانواده‌ها انتقال داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد اضافه کرد: در قالب برگزاری این مهرواره با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بیش از هزار اثر هنری با موضوع آب دریافت شد که از برترین‌های آنها امروز تجلیل شد.

حضور خوب دانش آموزان در مهرواره

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی نیز در این مراسم خطاب به دانش آموزان شرکت کننده گفت: تابستان امسال شرایط سختی را تجربه کردیم و این جشنواره برنامه ریزی شد تا شما با اهمیت آب و ضرورت حفظ و مدیریت مصرف آن آشنا شوید.

ابراهیم زره ساز افزود: خوشبختانه بازخورد خوبی از حضور و شرکت دانش آموزان کودک و نوجوان در این مهرواره شاهد بودیم.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم نشان قصه گویی به دلیل تلاش‌های فراوان در مسیر حفظ و نگهداری از آب در شهر مشهد به فرماندار مشهد اعطا شد.

همچنین سومین مهرواره فرهنگی - ادبی خوان هشتم با موضوع مصرف بهینه آب از ۲۵ اردیبهشت ماه امسال همزمان با سالروز گرامیداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی آغاز شد امروز هفتم آبان ماه پایان یافت.