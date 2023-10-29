همراهی مردم عامل مهم در راستای مدیریت بهینه گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، «مسلم رحمانی» در آئین اختتامیه هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی با اشاره به سیر صعودی میزان مصرف گاز در کشور، گفت: روند مصرف گاز در کشور در ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۶۰ درصد افزایش داشته؛ یعنی از ۱۴۵ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۲ به ۲۳۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در همین بازه زمانی، میزان مصرف بخش خانگی ۴۰ درصد افزایش داشته و از ۴۴ میلیارد مترمکعب به ۶۱ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.

سیر صعودی گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها

رحمانی با بیان این‌که گاز نقش بی‌بدیل و مهمی در توسعه اقتصاد کشور دارد، ادامه‌داد: سیر صعودی اشتراک و مصرف گاز در بخش صنایع و نیروگاهی در این سال‌ها بر این واقعیت صحه می‌گذارد که نقش گاز حیاتی است؛ شاهد این مدعا آن‌که در سال ۱۳۹۹ تعداد مشترکان صنعتی ۱۳۰ هزار واحد بود، اما امسال این تعداد به ۱۵۱ هزار واحد افزایش یافته است. این در حالی است که شناخت کلی از شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر خدمت‌رسانی است و از این رو ضرورت دارد که در تعریف چهره جدید از شرکت ملی گاز ایران و جایگاه آن در اقتصاد کشور و تبیین درست نقشه تعالی آن، اقدامی شایسته انجام شود.

وی با تاکید بر این‌که اکنون ۱۵۱ هزار صنعت عمده و ۳۷۲ نیروگاه با استفاده از گاز طبیعی به تولید محصول و ارائه خدمات مباردت می‌کنند، گفت: شاهدیم به دلیل برخی نا آگاهی‌ها، اخباری درباره کاهش گازرسانی به صنایع یا نیروگاه‌ها مخابره می‌شود، در حالی که مشاهده آمار نشان می‌دهد که افزایش تعداد مشترکان، در راستای افزایش گازرسانی به صنایع است.

تأثیر همراهی بخش خانگی در مدیریت مصرف

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به نقش شرکت‌های گاز استانی در مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: در موضوع سرانه مصرف در بخش خانگی، در استان‌هایی مثل خراسان رضوی، اقدامات خوبی انجام شد که بر این اساس، متوسط سرانه مصرف خانگی با همراهی و همدلی مردم در اوج مصرف زمستان سال گذشته و با وجود سرمای ماندگار، مدیریت شد.

رحمانی افزود: نمونه مشخصی از تأثیر همکاری و همراه‌سازی مشترکان بخش خانگی با راهبردهای شرکت ملی گاز ایران به معدل مصرف گاز در این بخش در سال ۹۹ و ۱۴۰۱ باز می‌گردد؛ در سال ۹۹، میزان مصرف بخش خانگی ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب بود و در سال ۱۴۰۱، با وجود جذب ۲ میلیون مشترک جدید و کاهش متوسط دما تا ۱.۵ درجه نسبت به سال ۹۹، همچنان میزان مصرف بخش خانگی در معدل ۶۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب ثابت ماند.

نظارت جدی بر بخش تجاری به منظور مقابله با هدررفت گاز

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در پایان، به مصرف گاز در بخش تجاری در دوره سرد سال اشاره کرد و ادامه‌داد: میزان مصرف گاز در بخش تجاری و تولیدی در دوره سرد سال به نسبت دوره گرم، ۱۰ برابر افزایش داشته، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحت تأثیر کاهش دما در بیشترین حالت، میزان مصرف باید ۲ برابر شود. این در حالی است که این بخش به دلیل استفاده از تجهیزات گرمابخش در محیط‌های باز، نظیر گرماتابشی‌ها عامل جدی در هدر رفت گاز بوده و طبیعی است که باید به صورت قانونی با این موارد برخورد شود.