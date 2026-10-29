https://mehrnews.com/x3dsNR ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ کد مطلب 6993615 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷ تصاویری از بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از مرز بازرگان ارومیه - وزیر اقتصاد و دارایی از مرز بازرگان و بازارچه مرزی ساری سو روز پنجشنبه بازدید کرد. دریافت 7 MB کد مطلب 6993615 کپی شد مطالب مرتبط آذربایجانغربی از توانمندیهای ارزشمندی در حوزه مرز برخوردار است بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از پایانه مرز سرو در ارومیه وزیر اقتصاد از مرز بازرگان و بازارچه مرزی ساری سو در ماکو بازدید کرد آغاز تسویه مطالبات مراکز درمانی با اوراق گام و برات الکترونیک وزیر اقتصاد: بازرگان از مرزهای کلیدی توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور است آذربایجانغربی میزبان وزیر اقتصاد؛تمرکز بر رونق تجارت مرزی برچسبها سید علی مدنیزاده وزارت اقتصاد مرز بازرگان
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