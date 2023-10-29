بافت فرسوده زخم عمیق بر تن بندرعباس است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موسوی عصر یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس، اظهار کرد: در صد و یکمین جلسه رسمی شورای ششم در سال سوم فعالیتی خود لازم می دانم از تلاش های همکاران فعلی و اسبق در شورای ششم تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان برای همه عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی را دارم.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس تصریح کرد: ضمن محکومیت عملکرد رژیم غاصب اسرائیل بر خود فرض می دانم که اعلام کنم ما جوانان هرمزگانی و بندرعباسی در راستای تحقق آرمان های امام و ولایت ایستاده ایم و هم از مظلومین عالم دفاع می کنیم و هم در هر لحظه که نظام جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند برای ایستادگی در مقابل این ابرقدرت پوشالی آمریکا و اسرائیل قد علم کرده و ایستادگی خواهیم کرد و به صورت مستقیم حاضر به مبارزه هستیم.

خون مردم شمال کشور رنگین تر از جنوب کشور نیست

موسوی عنوان کرد: یکی از تلاش های فردی و جمعی اعضای شورای ششم، تحقق امورات حقه اقشار مختلف مردم بندرعباس در موضوعات بهداشت، فرهنگ، رفاه و تعالی اجتماعی است؛ البته در برخی از امورات توفیقاتی را با همراهی سایر دستگاه ها حاصل شده ولی در برخی از مسائل مسیر پیگیری و چانه زنی به بن بست های آیین نامه ای، فرمایشی و یا عدم همراهی برخی مدیران وعده دهنده رسیده است، ظاهراً برخی آقایان هرمزگان و بندرعباس شان غیر از این جاییست که ما زندگی می کنیم.

وی افزود: لذا از باب تکلیف نمایندگی مردم، می گویم، آقایان مسئول! والله خون مردم شمال کشور رنگین تر از جنوب کشور نیست، چگونه است که در ضوابط و مقررات، در توزیع امکانات و در بسیاری از مسائل حتی در شهرهای کوچک نسبت به بزرگترین شهر بندری با هزاران امتیاز بالقوه هنوز این شهر بی نوا اسیر اولیات است.

بافت فرسوده زخم عمیق بر تن بندرعباس

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: آقایان، جناب آقای رئیسی، جناب آقای وزیر، جناب آقای استاندار، نمایندگان محترم اگر امروز مشکل احیای بافت فرسوده که زخم عمیقی بر تن این شهر رو به جهان است داریم را می توان با بلند مرتبه سازی و تراکم مشخص پشتیبانی نمود و هم نمای زیبایی را به این شهر ساحلی بخشید و هم فرصت تجمیع برای اجرای معابر، احیای فضای سبز و هم سطح بهداشت و رفاه را در شهر بندرعباس افزایش دهیم.

موسوی ادامه داد: این امر هم موجب ایجاد اشتغال وسیع، توسعه ارزان تر زیر ساخت های عمومی، احیای بافت فرسوده، زیباسازی منظر عمومی و هم سبب رونق بازار مسکن در شهر می شود که شهرداری، انبوه سازان و مالکان منازل در بافت فرسوده از آن به خوبی بهره مند می شوند؛ هرچند در هفته های اخیر مذکراتی در این خصوص به عمل آمده، اما این مهم باید از سوی نهادهای استانی نیز مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد.

هنوز از هرمزگان در هیچ جایگاهی به درستی استفاده نشده است

وی با اشاره به ظرفیت های رها شده شهر بندرعباس گفت: از زمان شروع شورا گفته شد محوطه پشت فرمانداری بندرعباس در اختیار سازمانی زیر مجموعه استانداری است که قرار است سرمایه گذاری عظیمی در آن شکل بگیرد، علی رغم گذر زمان این مکان با ارزش بلا تکلیف مانده است که می تواند با اندکی بهسازی به عنوان یک تفریحگاه مناسب برای شهروندان بدل شود. این را کنار کار باقی مانده اسکله ای که با هزینه هنگفت ساخته شد ولی به بهره برداری نرسیده است گذاشت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: بلاتکلیفی مدیریتی در استان هرمزگان وجود دارد و حتی در سطح کلان، اینکه در بسیاری از موضوعات علیرغم وجود ظرفیت های بالا به ویژه در حوزه بنادر، صنعت نفت، مناطق عالی تجاری کشور با وجود استعداد ها نیروهای کاردان متخصص و متعهد که ظرفیت این را دارند که موضوعات کلان ملی را برعهده بگیرند هنوز در دولت اقای رئیسی از آن هرمزگان بی بهره مانده است و علیرغم توصیه ها و تاکیدات مکرر گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی هنوز از هرمزگان در هیچ جایگاهی به درستی استفاده نشده است.

ظرفیت هرمزگان را همه استفاده می کنند جز بومی ها

موسوی اذعان کرد: گلایه دیگر ظرفیتی است که در هرمزگان برای همه استفاده می شود الا مردم هرمزگان و آن هم چیزی نیست جز گمرک و ظرفیت ورود ماشین آلات و کالاهایی که میتواند مشکلات عدیده ای از مردم هرمزگان را مرتفع کند، به ویژه در حوزه های شهری اگر زلزله های اخیر در هرمزگان و به ویژه در بندرعباس آسیب شدیدی به شهر بندرعباس که دارای ۴۰ درصد بافت فرسوده است وارد می کرد قطعاً با ظرفیت فعلی شهر بندرعباس امکان رفع این مشکل وجود نداشت. تنها راه آن تصمیم عاقلانه مسئولین و اجازه واردات خودرو به شهرداری بندرعباس است برای حل این مهم.

بندرعباس احاطه شده از خورهایی است که پر از فاضلاب است

وی با بیان اینکه بندرعباس فعلی در خور مردم بندرعباس نیست، عنوان کرد: این شهر ساحلی تاکسی و اتوبوس مناسب خدمت را ندارد، چون فضای سبز مساعد تفریح و تفرج را ندارد، چون ساحل آن فاقد کاربری های لازم برای بهره وری اقشار مختلف اجتماعی است، چون به لحاظ بهداشت عمومی شهر بندرعباس احاطه شده از خورهایی است که پر از فاضلابی است که به دریا می ریزد و محلات بافت فرسوده را در می نوردد.

معابر بندرعباس در شان مردم نیست

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس ادامه داد: باید گفت معابر بندرعباس در شان مردم بندرعباس نیست و هر روز پاره پاره شدن اراضی مختلف این شهر، با نام اشخاص مختلف یا دستگاه های مختلف سبب جلوگیری از توسعه شهری بندرعباس شده است حال آنکه به زودی قرار است بندرعباس قطب شیشه و سایر صنایع شود و اگر این اتفاق بزرگ رخ بدهد باز شاهد افزایش قیمت در شهر بندرعباس برای کرایه نشینی خواهیم بود.

موسوی تاکید کرد: مبادا تصمیماتی که می گیریم مثل تصمیمی باشد که برای احداث پروژه مسکن مهر گرفته شد که منازلی ساخته شد که هنوز بدون سند و بدون پایان کار باقی مانده است در موضع جدید برای توسعه مسکن در شهر بندرعباس تصمیمی گرفته شده است که اگر به درستی تصمیم گیری نشود آسیب بیشتری به شهر بندرعباس وارد می کند.

وی خطاب به شهردار بندرعباس گفت: نکته اول: تذکر اولیه این است که در سال منتهی به انتخابات امورات مردم را به موازات و عدل و با شاخص های برنامه ریزی شده از سوی شورای محترم اجرا کنید و از اجرای سلیقگی و نشان دار و انتصاب افرادی که فاقد صلاحیت هستند جلوگیری به عمل آورید در بسیاری از موضوعات با تذکرات متعدد متاسفانه برخی از گروه ها در شهرداری با صلاحیت شخصی خویش اقدام به عملی می کنند که نه در شورا ثبت شده است و نه در معاونت های مختلف شهرداری نسبت به آن موضوع برنامه ریزی شده است، اگر قرار است کسانی که با توانی که در سیستم به دست آورده اند مانع کار و فعالیت های شهرداری بشوند و یا اینکه دستورالعمل های شورا را زیر پا بگذارند پس چه شانیتی برای شهردار و شورا وجود دارد؟ لطفاً نسبت به کنترل برخی از افراد در شهرداری اقدام کنید وگرنه از سوی شورای اسلامی و قطعاً به صورت شخصی نسبت به این موضوع اقدام خواهیم کرد.

تمام توان اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس خدمت است

سخنگوی شورای اسلامی شهر بندرعباس خاظر نشان کرد: تمام توان افرادی که در شورای اسلامی شهر حضور دارند خدمت است و اگر عزیزی غیر از این در ذهن خود دارد و سعی بر این دارد که با انتفاع از موضوعات شورا به نفع سایرین از آن استفاده کند قطعاً مسیر غلطی را دنبال می کند. شورای ششم با نیت صادقانه خدمت به خلق پا به میدان گذاشت و قطعاً در همین مسیر گام برخواهد داشت.