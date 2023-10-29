از موضع خفت بار تشکیلات خودگردان حیرت زده شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «موسی ابومرزوق» از مقامات ارشد حماس امشب در گفت‌و گو با شبکه الجزیره مباشر اظهار داشت: «حماس ارتش اسرائیلی را در پنج ساعت در حومه غزه در هم شکست و جنایت اشغالگران علیه غیرنظامیان نبرد نیست.»

به گفته این مقام حماس، فرماندهان حماس که برای حمله ۷ اکتبر برنامه‌ریزی کرده بودند از در هم شکسته شدن ارتش اسرائیلی ظرف پنج ساعت غافلگیر شدند.

موسی ابومرزوق همچنین تاکید کرد که اگر فرماندهان حماس می‌دانستد که ارتش اسرائیلی در اطراف غزه به این سرعت از هم می‌پاشد، هزاران مبارز را وارد عملیات می‌کردند که تا تل آویو پیش بروند.

ابومرزوق گفت: «ما انتظار بیشتری از حزب الله داشتیم، اما از موضع خفت بار برادران خود در تشکیلات خودگردان حیرت زده شدیم. برخی مقامات تشکیلات خودگردان و برخی کشورهای عربی به صورت محرمانه از غرب می‌خواهند که حماس را از بین ببرد.»

این مقام حماس خطاب به مصر گفت: «شایسته مصر نیست که نظاره‌گر باشد و به درخواست ارسال کمک‌ها به غزه اکتفا کند. انتظار داریم که مصر موضع قاطعی برای وارد کردن کمک‌های انسان دوستانه به غزه در اسرع وقت ممکن اتخاذ کند.»

ابومرزوق همچنین رژیم صهیونیستی را به کارشکنی در روند مبادله اسرا متهم کرد و گفت: «نتانیاهو و دولتش مانع رسیدن به توافق مبادله اسرا هستند.»

ساعاتی پیش از این نیز، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای نسبت به احتمال تکرار بمباران بیمارستان‌های غزه و وقوع فاجعه‌ای دیگر هشدار داد.

این جنبش عنوان کرد که ما نسبت به کشتاری دیگر این بار در بیمارستان قدس هشدار می‌دهیم و جهانیان باید به مسئولیت خود عمل کرده و جلوی ادامه جنگ و حملات علیه کودکان و غیرنظامیان در غزه را بگیرند.

در این بیانیه آمده است: اخطار دشمن صهیونیستی به مسئولان بیمارستان قدس برای تخلیه فوری آن و انتقال مجروحان و بیماران و ادامه بمباران محوطه‌های این بیمارستان و تهدید به بمباران مرکز فرهنگی ارتدوکسی و مدرسه رومی، مقدمه‌ای برای ارتکاب جنایت و کشتاری وحشیانه در حق بیماران و مجروحان و حدود ۱۴ هزار آواره و بی‌سرپناه در بیمارستان قدس و ۱۵۰۰ آواره دیگر در مرکز و مدرسه مذکور خواهد بود.

حماس خواستار تحرک فوری تمامی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت از بیمارستان‌ها که نقشی انسانی در نجات بیش از دو میلیون فلسطینی در نوار غزه ایفا می‌کنند، و حمایت از مساجد، کلیساها و تمامی نهادها و مؤسسات فلسطینی و احترام به ادیان آسمانی و قوانین و عرف بین‌الملل شد.

از سوی دیگر، «ماجد بن محمد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که این کشور قصد بستن دفتر حماس در دوحه به علت اهمیت آن را ندارد.

وی ضمن تاکید بر اهمیت مذاکرات با هدف آزادسازی اسیران در غزه و تلاش‌های انجام شده در جهت جلوگیری از تشدید تنش‌ها، بیان کرد: این کانال ارتباطی یعنی دفتر حماس در دوحه، نقش بسیار مهمی در مقابله با تنش‌هایی که در ماه سپتامبر رخ داده بود، ایفا کرد؛ مذاکرات قطر با حماس منجر به کاهش تنش‌ها در دو هفته اخیر پس از آغاز موج درگیری بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها شده است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر، بر اهمیت باز نگه داشتن این کانال برای کمک به حل و فصل مناقشه کنونی فلسطین و رژیم اشغالگر تاکید کرد.

وی تاکید کرد: نمی‌توان اجازه داد این کانال ارتباطی از بین برود، تا زمانی که در برقراری صلح بین دو طرف مهم باشد.

الانصاری در پایان صحبت‌های خود هشدار داد که ادامه عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، تلاش‌های قطر برای آزادی گروگان‌های اسیر شده در غزه را بسیار پیچیده کرده است.