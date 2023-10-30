ایجاد کارگروه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان سمنان

جعفر کاشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین تصمیمات و اقدامات در زمینه اشتغال در استان سمنان بیان کرد: در آخرین نشست کارگروه اشتغال استان مصوب شد تا بیستم آبان ماه ۸۰ درصد تسهیلات مشاغل خانگی که تعهدات بانک‌ها است پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این تسهیلات برای متقاضیانی که به بانک‌ها معرفی شده‌اند می‌بایست پرداخت شود، افزود: مقرر شد که بانک‌ها نیز در زمینه اعطای این تسهیلات همکاری خوبی را داشته باشند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از ایجاد کارگروه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در استان خبر داد و گفت: این کارگروه راهکارهای اشتغال سریع جوانان به خصوص اشتغال پایدار را بررسی خواهد کرد.

کاشانی با بیان اینکه در میزان تعهد اشتغال و تحقق آن در استان سمنان شرایط خوبی داریم، افزود: بیش از ۱۳ هزار و ۳۰۰ اشتغال در سال جاری توسط دستگاه‌های اجرایی استان تعهد شده که خوشبختانه نزدیک به ۹۰ درصد این میزان حدود ۱۲ هزار شغل تاکنون محقق شده است.

وی با بیان اینکه همراهی خوبی برای تحقق اشتغال از سوی دستگاه‌های عضو کارگروه اشتغال وجود دارد، گفت: یکی از تلاش‌های کارگروه اشتغال استان سمنان، رفع موانع اشتغال جوانان است.