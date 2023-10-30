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۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۹

شکارچیان سابقه‌دار در پارک ملی موته دستگیر شدند

شکارچیان سابقه‌دار در پارک ملی موته دستگیر شدند

اصفهان- دو متخلف سابقه دار شکار و صید حیات وحش توسط محیط بانان پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته اعلام کرد: دو نفر متخلف سابقه دار شکار و صید قبل از هرگونه اقدام به شکار توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست این پارک ملی در روز جمعه پنج آبان دستگیر و به مرجع انتظامی تحویل داده شدند.

در ادامه آمده است: سلاح شکاری به همراه ادوات شکار و صید توسط محیط‌بانان کشف و ضبط شد و متخلفان با تشکیل پرونده و طی هماهنگی با مرجع قضائی، به عوامل انتظامی تحویل داده شدند.

همچنین با کسب مجوز بازرسی، از داخل گوشی یکی از متخلفان تعداد زیادی عکس لاشه حیات وحش رؤیت شد که به پرونده تخلف، پیوست شده است تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.

به گزارش مهر، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته با وسعت بیش از ۲۰۵ هزار هکتار یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان بوده که به عنوان بهترین زیستگاه آهو در کشور شناخته شده و دارای فون و فلور غنی و تنوع زیستی منحصر به فرد است.

کد مطلب 5925275

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