به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع عبری امروز دوشنبه از نظامی درجه دار بر اثر واژگونی تانک در شمال اراضی اشغالی (مناطق مرزی با لبنان) خبر دادند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گروهبان یکم یانون فلیشمن روز گذشته در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی کشته شده است.

منبع مذکور اعلام کرد که نظامی کشته شده، یکی از گروهبان‌های ذخیره یگان زرهی ۷۱ بوده که بر اثر واژگونی یک دستگاه تانک کشته شده است.

منابع صهیونیستی تاکید کردند که در این حادثه ۳ نظامی دیگر زخمی شدند.

رسانه های عبری در حالی علت هلاکت این نظامی صهیونیست را واژگونی تانک عنوان کرده اند که در روزهای اخیر مقاومت اسلامی حزب الله لبنان طی عملیات های متعددی نظامیان صهیونیست در نقاط مرزی را هدف حملات دقیق خود قرار داده و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رسانده است.