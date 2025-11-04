برخورد ۲ قطار در هند؛ ۸ نفر کشته و ۲۰ تن زخمی شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دان نیوز، برخورد مرگبار ۲ قطار در هند ۸ کشته و تعداد زیادی زخمی بر جای گذاشت.

حادثه زمانی رخ داد که یک قطار مسافربری از پشت به قطار باری ثابت و مستقر در ریل در ایالت چاتیسگار برخورد کرد و به چند واگن اول قطار مسافربری آسیب رساند.

رسانه های هند تعداد زخمی های این حادثه را ۲۰ نفر اعلام کرده اند.

تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که واگن اول قطار مسافربری تا حدی روی آخرین واگن قطار باری قرار گرفته است.

پلیس و تیم‌های امداد و نجات در تلاش برای بیرون کشیدن بازماندگان حادثه هستند.

بررسی‌ها برای تعیین علت این سانحه ادامه دارد.