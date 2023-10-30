۲۴ مجتمع خدماتی در محورهای مواصلاتی کرمانشاه در حال ساخت است

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقش مجتمع‌های خدمات رفاهی در کاهش تصادفات جاده‌ای ۲۴ مجتمع خدمات رفاهی در محورهای مواصلاتی استان در حال ساخت است.

️وی درباره تعداد مجتمع‌های خدمات رفاهی استان کرمانشاه، افزود: در حال حاضر ۳۴ مجتمع خدمات رفاهی در محورهای مواصلاتی استان در حال ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای است.

️مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در ترددهای جاده‌ای یکی از اصلی ترین عوامل تصادفات جاده‌ای، خستگی و خواب آلودگی است که خستگی می‌تواند موجب تصادفات مرگبار شود به صورتی که بخش زیادی از تصادفات رانندگی در محورهای مواصلاتی کشور به عامل خستگی و خواب آلودگی راننده بر می‌گردد.

کرمی بیان کرد: مجتمع‌های خدمات رفاهی در مرحله استعلام را ۲۰ باب ذکر کرد و گفت: طی هفت ماهه سال‌جاری برای ۶ مجتمع خدمات رفاهی موافقت اصولی صادر و تعداد ۳۱ موافقت اصولی تمدید، ۱۱ پروانه بهره‌برداری تمدید و یک پروانه بهره‌برداری صادر شده است.

وی ادامه داد: مجتمع‌های خدماتی رفاهی، مجموعه‌هایی از امکانات است که در جهت ارائه خدمات متمرکز مورد نیاز کاربران جاده‌ای در محورهای مواصلاتی کشور احداث می‌شود هر مجتمع خدمات رفاهی دارای امکانات همچون نمازخانه، رستوران، فروشگاه، جایگاه عرضه سوخت، پارکینگ، سرویس بهداشتی و سایر خدمات رفاهی است.