  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

زندگی در غزه ادامه دارد+ فیلم

زندگی در غزه ادامه دارد+ فیلم

انتشار تصاویری از دختر بچه فلسطینی آوار شده در جریان بمباران شدید نوار غزه، طی ساعات اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پر بازدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره تصاویر گفت‌وگویی کوتاه با «لیان العطار» دختر بچه آواره شده فلسطینی در مراکز پذیرش آوارگان در نوار غزه منتشر کرده که با وجود جنگ، بمباران شدید و آوارگی همچنان لبخند بر لب داشته و از پوشیدن لباس ملی فلسطین که از سوی مادرش برای وی خریداری شده، خوشحال و مسرور به نظر می رسد.

این در حالی است که در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.

کد مطلب 5925461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عباس IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 0
      پاسخ
      اگر «مرگ بر اسراییل» حاوی توهین نیست منتشرش کنید. این بچه‌ها چه گناهی دارند؟!! که باید کشته و آواره شوند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها