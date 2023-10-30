زندگی در غزه ادامه دارد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره تصاویر گفت‌وگویی کوتاه با «لیان العطار» دختر بچه آواره شده فلسطینی در مراکز پذیرش آوارگان در نوار غزه منتشر کرده که با وجود جنگ، بمباران شدید و آوارگی همچنان لبخند بر لب داشته و از پوشیدن لباس ملی فلسطین که از سوی مادرش برای وی خریداری شده، خوشحال و مسرور به نظر می رسد.

این در حالی است که در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.