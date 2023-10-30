به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، نشست روسای موسسات آموزش عالی آزاد استان تهران و اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران در محل دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر محمدعلی شاه‌حسینی، مدیرکل نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران، در نشست رؤسای موسسات آموزش عالی آزاد استان تهران و اداره کل نظارت، ارزیابی و آمایش آموزش عالی استان تهران که در تالار شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد، هدف از برگزاری این نشست را تعامل با رؤسای موسسات آموزش عالی استان تهران برای ارتقای کیفیت عنوان کرد.

وی گفت: موسسات آموزش عالی آزاد با ایجاد یک ارزش‌افزوده متناسب با رسالت خود برای بازار کار، خلأ ناشی از کمبود مهارت را جبران می‌کنند.

شاه‌حسینی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری در حوزه موسسات آموزش عالی آزاد با حضور و تعامل ذی‌نفعان صورت گیرد، اظهار داشت: سیاستگذاری علاوه بر اینکه قابلیت کنترل و ساماندهی، نظارت و هماهنگی دارد، حمایتگری را هم باید در درون خود داشته باشد و امیدوارم با همکاری و تعامل با همدیگر بتوانیم به کارکرد مطلوب برسیم.

وی گفت: رسالت اداره‌کل نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، فقط نظارت نیست بلکه ارزیابی و نظارت است و این نظارت، یک نظارت عالیه است و نه نظارت تفصیلی.

در ادامه این نشست، دکتر رحیم صفری، معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه این نشست اولین نشست بعد از دو دهه در حوزه موسسات آموزش عالی آزاد است، گفت: در گذشته، مرکز نظارت و ارزیابی و کیفیت وزارت علوم راساً بر موسسات نظارت می‌کرد و گزارش‌های نظارتی را آماده و به معاونت‌های ذی‌ربط برای تصمیم‌گیری و اعمال سیاست‌های توسعه‌ای ارسال می‌کرد ولی از سال ۱۳۸۶ و با توجه اینکه در عمل امکان متمرکز بر موسسات آموزش عالی کشور وجود نداشت، در نتیجه هیأت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی تشکیل شد که این وظیفه بر عهده هیأت‌های استانی گذاشته شد.

وی با اشاره به گستره موسسات آموزش عالی در استان تهران، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم بر موسسات نظارت داشته باشیم و وجه تضمین کیفیت در حوزه آموزش عالی محقق شود، چارچوب‌هایی را طراحی کردیم و با توجه به اینکه آیین‌نامه‌ای هم برای نظارت بر موسسات آموزش عالی نداشتیم اما با تلاش همکاران در گروه نظارت و ارزیابی موسسات غیردولتی، این آئین‌نامه تدوین شده است و در مراحل تصویب قرار دارد و به زودی به موسسات و هیأت‌های استانی نظارت و ارزیابی ابلاغ خواهد شد.

صفری همچنین از تدوین چارچوبی با عنوان گزارش‌نامه نظارت بر موسسات آموزش عالی آزاد و همچنین چارچوبی برای نظارت بر دوره‌های آموزش عالی آزاد در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اهداف برگزاری این جلسه شناخت و درک متقابل و درست بین وزارت علوم به عنوان سیاستگذار و موسسات آموزش عالی آزاد به عنوان مجری دوره‌ها است که بتوانیم با گفت‌وگو، خلأها را شناسایی و مقرراتی متناسب با نیاز موسسات تدوین کنیم.

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با تاکید بر سامان‌دهی موسسات آموزش عالی در سطح استان تهران، پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی موسسات آموزش عالی آزاد را ارائه کرد و گفت: با تشکیل این کارگروه با حضور نمایندگان و رؤسای موسسات می‌توانیم مسائل را در این کارگروه بررسی کنیم و سیاست‌های وزارت علوم و همچنین فعالیت‌هایی که باید موسسات داشته باشند را اصلاح کنیم.

در ادامه این جلسه نیز رؤسا و نمایندگان موسسات آموزش عالی حاضر در این جلسه، مسائل و مشکلات خود را بیان کردند. حمایت از موسسات آموزش عالی برای برگزاری دوره‌های مصوب، اجرای آموزش‌های مجازی، رفع موانع موجود، مجوز ایجاد شعبه در خارج از کشور و تاکید بر نظارت عالیه از جمله موضوعاتی بود که از سوی رؤسای موسسات آموزش عالی آزاد عنوان شد.