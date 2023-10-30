خط تولید G۹ آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بهمن موتور G۹ را تولید و به بازار عرضه می‌کند؛ کوروش طهوری از مدیران خط تولید G۹ با اعلام خبر آغاز به کار خط تولید پیکاپ G۹ به مشتریان این محصول اطمینان داد، به زودی فرآیند ورود به بازار این محصول به پایان می‌رسد و شاهد فروش این خودروی آفرودی در بازار خواهیم بود.

پیکاپ G۹ یک خودروی آفرودی با موتور ۲ لیتری توربوشارژ است که توان تولید ۱۹۵ اسب بخار با گشتاور بیش از ۳۶۰ نیوتن متر را دارد و این امکان مانورهای سخت در محیط‌های کوهستانی، کویر و جنگلی را به راننده می‌دهد.

کوروش طهوری در خصوص عرضه این پیکاپ قدرتمند به بازار، می‌گوید: برنامه تولید G۹ از ابتدای مهرماه آغاز شده و این برنامه متناسب با حجم تقاضای بازار افزایش خواهد یافت.

در همین رابطه علی دهقان‌دار مدیر پروژه تولید G۹ گیربکس این خودرو را از برند ZF و هشت سرعته با قابلیت تعویض الکترونیکی دنده معرفی کرد. این گیربکس به دلیل هوشمندی بالا امکان بالایی برای مانورهای ضروری برای محیط‌های مورد نیاز طبیعت گردان را مهیا می‌کند.

برند ZF از غول‌های جهانی در خودروسازی با فروش حدود ۳۸.۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۱ توانسته سهم بزرگی از گیربکس در بازار خودرو ایفا کند. این شرکت در سالیان اخیر روند رو به صعودی داشته و به صورت جهشی سهم خود را در بازار افزایش داده به نحوی که در سال ۲۰۱۴ تنها ۱۸.۴ میلیارد دلار فروش داشته است.

«خودروی G۹ پیش از ورود به بازار سخت‌ترین آزمون‌های استاندارد را پشت سر می‌گذراند؛ به جرات می‌توان گفت این خودرو تاکنون نمرات بسیار بالایی را از مرکز تست و بررسی کسب کرده است.» محمدجواد نادعلی، مدیر بهبود کیفیت و تولید این پروژه با تایید آزمون‌های سخت‌گیرانه کیفیت برای این محصول، تمام این سخت‌گیری‌ها با هدف عرضه محصولی باکیفیت برای حرکت در سخت‌ترین شرایط محیطی است.

از نظر طراحی و آپشن های داخلی این خودرو دارای دوربین ۳۶۰ درجه، دوربین ثبت وقایع و سنسور برخورد از جلو است. همچنین دیگر امکانات شاخص G۹ مواردی مثل رادار خطی، صندلی‌های برقی جلو، گرم‌کن صندلی‌های جلو، شارژر گوشی همراه، ترمز پارک برقی و اتوهلد، سنسور نور و باران، نورپردازی کابین اشاره کرد.