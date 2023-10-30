زمینه حضور پرشور مردم استان بوشهر در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی استان در راستای برگزاری انتخابات باشکوه و پرشور اظهار داشت: انتخابات باشکوه در ۱۱ اسفند همه اهداف و توطئههای دشمنان را ناکام و خنثی میکند.
وی با اشاره به آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در استان بوشهر بر اساس آمارها ۲۶۴ داوطلب برای مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه مختلف ثبتنام کردهاند.
استاندار بوشهر با بیان اینکه این استان دارای چهار حوزه انتخابیه مجلس شورای است تصریح کرد: در حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ۹۳ داوطلب، دشتستان ۴۹ داوطلب، دشتی و تنگستان ۵۲ و حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه ۷۰ داوطلب ثبتنام کردهاند که بررسی صلاحیت آنان توسط هیئتهای اجرایی آغاز شده است.
محمدیزاده اضافه کرد: فرایند احراز صلاحیتهای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیئتهای اجرایی تا ۱۸ آبان ماه ادامه دارد که لازم است دقت، رعایت قانون بدون حب و بغض مورد توجه قرار بگیرد.
وی برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم و در امنیت کامل را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: رسانههای دشمن از هم اکنون برنامههای خود را برای ایجاد ناامیدی در جامعه آغاز کردهاند که باید زمینه حضور پرشور مردم و برگزاری انتخابات سالم فراهم شود.
استاندار بوشهر افزود: با محکوم کردن جنایات اسرائیل غاصب در قتل و عام مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین به ویژه زنان و کودکان در غزه اظهار داشت: اعمال وحشیانه و ضد بشری رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بیدفاع غزه و بمباران مراکز درمانی، آموزشی و مسکونی زمینه نابودی آنان را تسریع داده است.
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