به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی یک دستگاه خودرو را در جنوب غزه هدف قرار داد

اخبار اولیه حاکی از آن است که تانک های ارتش رژیم صهیونیستی با نفود به خیابان صلاح الدین غزه، یک دستگاه خودروی غیرنظامی را در تقاطع نتساریم در جنوب غزه هدف قرار دادند.

گفته شده که در این حمله چند نفر به شهادت رسیدند.

خبرنگار الجزیره هم در این باره اعلام کرد که مبارزان مقاومت تانک‌های ارتش رژیم صهیونیستی را در خیابان صلاح الدین در غزه هدف قرار دادند و هم اکنون درگیری شدیدی در این منطقه در جریان است.

افزایش تلفات صهیونیست‌ها

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلفات این رژیم از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به بیش از ۱۵۳۸ نفر رسیده است.

این در حالی است که در روزهای اخیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شکست مفتضحانه نظامی، امنیتی و اطلاعاتی خود در برابر مقاومت فلسطین در عملیات طوفان الاقصی به حملات وحشیانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و مسکونی نوار غزه اقدام کرده و تاکنون بیش از ۸۰۰۰ غیر نظامی و انسان بی گناه را به شهادت رسانده است.