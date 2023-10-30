کشورهای اروپایی بر اساس هیجانات فضای مجازی تصمیم نگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جریان اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در پاسخ به ادعاهای ضد ایرانی برخی کشورهای اروپایی خطاب به سه کشور، نروژ، فلاند و دانمارک گفت: امور داخلی ایران هیچ ربطی به شما ندارد.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران، عدالت، صلح و نوع دوستی حرف اول و آخر را می‌زند ادامه داد: دستگاه قضایی ایران مثال زدنی است و در جهت تثبیت عدالت تلاش می‌کند.

وی گفت: تعجب می‌کنم از نروژ، فلاند و دانمارک که بدون اطلاع دقیق از جزییات پرونده متهمی که دادگاه برای او رأی صادر کرده سخن می‌گویند، سخن گفتن بر اساس اطلاعات غلطی که توسط کمپانی‌های رسانه‌ای پمپاژ می‌شود، نباید مبنای رفتار و گفتار نماینده‌های پارلمان‌ها شود.

رفیعی خطاب به نماینده‌های این سه کشور بیان کرد: نباید اجازه دهید کمپانی‌های رسانه‌ای ذهن‌ها و سخن‌های شما را تنظیم کنند، ما نماینده‌های ایران توقع داریم هیات پارلمانی نروژ، فنلاند و دانمارک سطح اطلاعات خود را بالا ببرند تا بر اساس هیجانات فضای مجازی تصمیم نگیرند، شما نمایندگان باید صدای حق و حقانیت ملت‌های خود و همه آحاد بشر باشید و به جای دخالت در امور حقه داخلی کشورها به ارائه برنامه‌های خود بپردازید.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: از این سه کشور به صراحت می‌خواهم که مواضع شفاف خود را در مقابل جنایات ضد بشری رژیم اشغالگر قدس اعلام کنند، جنایتی که تاریخ کمتر به خود دیده است، کشته شدن بیش از ۲ هزار و ۵۵ نفر کودک توسط رژیم نامشروع اسراییل آبرویی برای سکوت‌کنندگان و حمایت کنندگان نخواهد گذاشت.

گفتنی است، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در یکصدوچهل و هفتمین نشست اتحادیه بین المجالس جهانی با شعار «اقدامات پارلمانی در جهت صلح، عدالت و ایجاد نهادهای قوی» در کشور آنگولا حضور یافت.

۵۰ هیات در سطح رییس مجلس، ۲۳ هیأت به ریاست نواب رییس مجالس دنیا و مابقی هیأت‌ها به ریاست گروه‌های پارلمانی و یا رؤسای کمیسیون‌های روابط خارجی در این اجلاس حاضر شدند.

اجلاس سالانه اتحادیه بین المجالس جهانی هر ۶ ماه یک بار در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود.