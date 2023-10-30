۱۵۰۰ جلد سند املاک مسکونی روستایی در استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی افرند عصر دوشنبه در بازدید از روستاهای شهرستان گناوه با تشریح اهمیت اجرای طرح صدور اسناد مالکیت در روستاها و شهرها اظهار داشت: این اقدام نقش مهمی در وسعت بخشیدن به مالکیت‌های مسکونی و تجاری واقع در بافت‌های مسکونی روستاها و همچنین ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در روستاها و پیشگیری از نزاع مربوط به اراضی و کاهش اختلافات ملکی، جذب تسهیلات ساخت مسکن در روستاها، گسترش فیزیکی و مبتنی بر برنامه‌ریزی و بهبود کیفیت مسکن روستایی دارد.

وی اظهار داشت: در نیمه نخست امسال همچنین ۷۳۲ جلد سند املاک مسکونی شهری در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر صادر و در اختیار جامعه هدف قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲ هزار و ۵۵۰ جلد سند مسکن روستاییان و ۹۷۷ جلد سند املاک شهری استان بوشهر صادر شد، گفت: در مجموع تاکنون ۱۱۰ هزار جلد اسناد مالکیت املاک مسکونی در شهرها و روستاهای استان شامل ۸۱ هزار جلد سند روستایی و ۱۸ هزار و ۸۹۸ جلد سند املاک شهری نیز صادر شده است.

افرند تصریح کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته و با همکاری بنیاد مسکن و ادارات ثبت اسناد و املاک تا پایان سال جاری در زمینه صدور اسناد مالکیت رشد قابل توجهی در استان خواهیم داشت.