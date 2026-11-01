به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای «کی‌یف پست» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که تحویل ۵۰۰ فروند موشک رهگیر برای سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت که وزارت امور خارجه آمریکا با فروش احتمالی آنها به اوکراین موافقت کرده است، پیش از سال ۲۰۳۰ آغاز نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، موشک‌های مورد نظر از نوع «پک-۳ ام‌اس‌ای» (PAC-۳ MSE) هستند و ارزش قرارداد احتمالی فروش آنها حدود ۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت آمریکایی لاکهید مارتین پیمانکار اصلی این قرارداد خواهد بود.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده است که این موشک‌ها هنوز تولید نشده‌اند و تحویل آنها احتمالاً تا سال‌های ابتدایی دهه ۲۰۳۰ به طول خواهد انجامید.

وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) فروش احتمالی ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به اوکراین را به ارزش تقریبی ۲.۱ میلیارد دلار تأیید کرد. این موافقت، مرحله‌ای از فرایند فروش تسلیحات است و به معنای تحویل فوری یا آغاز ارسال موشک‌ها نیست.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با استقبال از این تصمیم تأکید کرده است که کی‌یف برای مقابله با حملات موشکی روسیه به این موشک‌ها در کوتاه‌مدت نیاز دارد. او از متحدان آمریکا خواسته است موشک‌هایی را از ذخایر موجود خود در اختیار اوکراین قرار دهند و در سال‌های بعد، ذخایرشان را با موشک‌های تولیدشده جدید جایگزین کنند.