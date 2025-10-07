مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: ۲۹۰۰ سند مالکیت در شهرها و روستاها صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک در سطح استان، طی ۶ ماهه نخست سال جاری برای ۷ هزار و ۷۳۵ واحد مسکونی پرونده تشکیل و جهت صدور سند مالکیت به ادارات ثبت اسناد و املاک استان ارسال شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر افزود: تعداد ۱۷۴۷جلد سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و ۱۲۲۴ جلد سند برای واحدهای مسکونی شهری صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح افزود: اجرای طرح صدور سند مالکیت، نقش مؤثری در تثبیت مالکیت، کاهش دعاوی حقوقی، افزایش ضریب امنیت سکونتی و تسهیل در دریافت تسهیلات بانکی برای ساکنان روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر دارد.

برومند با قدردانی از همکاری ادارات ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن استان بوشهر با تداوم این روند و تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط، صدور اسناد مالکیت برای تمامی واحدهای فاقد سند را با جدیت دنبال می‌کند تا گام مؤثری در راستای توسعه پایدار سکونتگاه‌های شهری و روستایی برداشته شود.