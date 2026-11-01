تولید ۳۵۰ مگاوات برق خورشیدی راهبردی برای مقابله با ناترازی در سمنان

مهدی پاک‌طینت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناترازی برق و انرژی در استان سمنان، اظهار کرد: این استان از ظرفیت و استعداد بالایی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر برخوردار است و ازاین‌رو، جذب سرمایه‌گذار و فراهم‌کردن زمینه راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید در زمره اولویت‌های ما قرار دارد.

وی توسعه انرژی خورشیدی را یکی از راهکارهای مهم مقابله با ناترازی انرژی دانست و افزود: در همین راستا، هدف‌گذاری برای تولید ۳۵۰ مگاوات برق از محل نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در سال در استان سمنان انجام شده است.

مدیر توزیع برق استان سمنان با تأکید بر اینکه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با جدیت دنبال می‌شود، تصریح کرد: از سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه حمایت خواهیم کرد تا زمینه افزایش ظرفیت تولید برق و بهره‌گیری از انرژی‌های پاک در استان فراهم شود.

پاک‌طینت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه انرژی را از دیگر اولویت‌های استان برای مقابله با ناترازی برق عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط آب‌وهوایی، افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، مدیریت مصرف به یک ضرورت تبدیل شده است.

وی ضمن عذرخواهی از مردم استان سمنان بابت اعمال محدودیت‌های برق در ساعات اوج مصرف و شرایط ناشی از ناترازی انرژی، خاطرنشان کرد: همراهی مردم در صرفه‌جویی و مدیریت مصرف برق از اهمیت زیادی برخوردار است و امیدواریم با مشارکت همگانی بتوانیم از شرایط موجود عبور کنیم.