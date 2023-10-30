یادواره شهدای ۱۲ ساله خط مقدم استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود پاکدل در یادواره ۱۲۷ شهید نوجوان استان بوشهر با محوریت چهار شهید ۱۲ ساله خط مقدم استان بوشهر با بیان اینکه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت صرفاً یک امر اخلاقی، اجتماعی و مذهبی نیست اظهار داشت: این مهم یک ضرورت برای تمام اعصار و کشورها است و فقط مختص کشور ما نیست که باید نهادینه شود.

وی با اشاره به اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در صدور انقلاب اسلامی تصریح کرد: آنچه امروز در دنیا رخ می‌دهد و مقاومتی که از مردم باصلابت و مظلوم غزه در مقابل جنایت‌های صهیونیست غاصب و حامیان آن می‌بینیم نتیجه صدور این تفکر و انقلاب به سرتاسر جهان اسلام است.

معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مردم متدین، ولایتمدار، مبارز، دلاور و شهیدپرور استان بوشهر را در انتقال این فرهنگ ناب را پیشتاز دانست و خاطرنشان کرد: مردم استان بوشهر در راه مبارزه با استعمار و تربیت چهره‌ها و شخصیت‌های مبارز، مذهبی، علمی و دینی سرآمد هستند و در جنوب به ویژه استان بوشهر فرهنگ عاشورا به‌صورت صحیح و عالی به نسل‌های بعد منتقل شده است.

پاکدل تقدیم ۲ هزار و ۱۲۴ شهید والامقام، بیش از ۷ هزار جانباز و ۴۳۴ آزاده سرافراز استان بوشهر در ۸ سال دفاع مقدس را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نشان دهنده ولایتمداری و انتقال صحیح فرهنگ ایثار و شهادت بین نسلی در استان بوشهر است.

وی با بیان اینکه هشتم آبان روز نوجوان و شهادت شهید محمد حسین فهمیده و روز بسیج دانش‌آموزی است با ذکر جمله امام خمینی (ره) در زمینه شهید فهمیده ادامه داد: زمانی که مرزهای ایران اسلامی مورد هجوم بعثی‌ها واقع شد، فرزندان شما برای دفاع از اسلام و کیان اسلامی پا به میدان گذاشتند و اگر انتقال صحیح فرهنگ عاشورایی و سخنان نوجوانی به نام قاسم بن الحسن علیه‌السلام در شب عاشورا نبود ملت ایران در دفاع از ارزش‌ها موفق نبود.

معاون مددکاری و مشارکت‌های مردمی بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه کرد: اکنون نتیجه این انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و بیان احلی من العسل تقدیم ۱۲۷ نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله در استان بوشهر هستیم و به شما دانش‌آموزان توصیه می‌شود که با ترویج سبک زندگی این شهدا آنها را الگویی برای نسل آینده قرار دهید و معرفی کنید.

پاکدل افزود: امروز محور مقاومت الگوی خودش را از فرزندان شهیدان ایران اسلامی کسب کرده و می‌داند برای جاودانگی و نجات از ظلم و ستم که از زمان پیامبر اسلام (ص) و ائمه طهارت علیه‌السلام بر مسلمانان به هر نحوی روا داشتند راهی به جز مقاومت و مبارزه ندارند و سکوت بعضی از کشورهای به ظاهر مسلمان و مرتجع منطقه ننگی برای جهان اسلام است.

وی اضافه کرد: امیدوارم شما عزیزان ادامه دهنده راه شهدایی باشید که به مقام والا قرب الهی نائل شدند و در جوار معشوق آرام گرفتند.

در این مراسم از مادران شهیدان ۱۲ ساله خط مقدم، حسین صافی، ناصر رازی، محمد لر و سید علی طاهری‌نژاد و نقاش کم توان حرکتی تصاویر این شهدا تقدیر و تجلیل شد.