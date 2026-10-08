۳.۵ همت برای مرمت آثار تاریخی و تکمیل زیرساخت‌ های گردشگری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی صبح پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان سلماس در گفتگو با خبرنگاران، از اختصاص ۳.۵ همت اعتبار دولتی برای مرمت آثار تاریخی و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در کشور خبر داد و گفت: طرح‌های مرمتی و زیرساختی در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

وی افزود: علاوه بر اعتبارات دولتی, ۴۵ همت تسهیلات کم‌بهره از محل تبصره‌ها برای فعالان بخش خصوصی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری در نظر گرفته شده که از این میزان ۲.۳ همت به فعالان حوزه صنایع‌دستی اختصاص دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی ادامه داد: حدود ۱۸ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی از محل این حمایت‌ها اشتغال ایجاد کرده‌اند و امسال نیز ۱۲ همت تسهیلات برای فعالان صنایع‌دستی و بوم‌گردی در نظر گرفته شده که ۵.۲ همت آن سهم استانی و مابقی از محل اعتبارات ملی تأمین می‌شود.

ندایی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات پرداختی به فعالان صنایع‌دستی گفت: سقف این تسهیلات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است و تلاش می‌کنیم فعالان این حوزه بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.

وی همچنین از حمایت مالی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری خبر داد و گفت: برای افرادی که در زمینه احداث هتل، هتل‌آپارتمان، مهمان‌پذیر و مجتمع‌های گردشگری فعالیت می‌کنند، تسهیلات مناسبی از طریق صندوق توسعه و بانک‌ها در نظر گرفته شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیلات بانکی می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق صنایع‌دستی در شهرستان‌هایی مانند سلماس کمک کند.

در این بازدیدها، موضوع تملک حمام تاریخی شیخ و تپه باستانی اهرنجان، تعیین تکلیف مسائل مرتبط با این آثار و فراهم‌کردن زمینه لازم برای حفاظت، مرمت و استفاده از ظرفیت‌های آنها در توسعه گردشگری شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

تپه باستانی اهرنجان و حمام تاریخی شیخ از جمله ظرفیت‌های تاریخی سلماس هستند که تعیین تکلیف مالکیت و فراهم‌کردن زمینه حفاظت و ساماندهی آنها، از مطالبات مهم در حوزه میراث فرهنگی شهرستان به شمار می‌رود.

همچنین در جریان این برنامه، مسائل و نیازهای شهرستان در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و پیگیری اعتبارات و امکانات مورد نیاز برای حفاظت و احیای آثار تاریخی بررسی شد.

در ادامه، آیین کلنگ‌زنی ساختمان اداری و مرکز ترویج صنایع‌دستی شهرستان سلماس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های اداری و تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ایجاد فضای مناسب برای حمایت و توسعه فعالیت‌های هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان وارد مرحله اجرایی شد.

حضور سه مقام وزارت میراث فرهنگی در سلماس همزمان با سفر وزیر به آذربایجان غربی، فرصت بررسی مستقیم مسائل شهرستان و طرح مطالبات حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطح ملی را فراهم کرد.