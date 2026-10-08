به گزارش خبرگزاری مهر، کامران باقری لنکرانی، در یادداشتی نوشت: تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در ماه‌های اخیر و عبور رویارویی ایران و دشمن صهیونیستی از الگوهای متعارف، کشور را در آستانه آزمونی بزرگ و سرنوشت‌ساز قرار داده است.

شواهد میدانی، تحرکات سیاسی در تل‌آویو و واشنگتن، و الگوهای رفتاری رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که دشمن پس از ناکامی‌های راهبردی متوالی، راهبرد خود را بر ترکیبی خطرناک از «شوک‌های اطلاعاتی-تروریستی»، «فشار فرسایشی اقتصادی بر معیشت عمومی» و «ایجاد شکاف روانی در جامعه» متمرکز کرده است.

به عنوان فردی که سال‌ها افتخار خدمت به سلامت مردم و تدریس در مجامع دانشگاهی را داشته‌ام، سکوت در برابر این بزنگاه را خلاف مصلحت عمومی می‌دانم. هدف از این یادداشت، ارائه تصویری روشن از ابعاد این تهدید مرکب و پیشنهاد راهکارهای فوری برای ارتقای امنیت و تاب‌آوری ملی است.

۱. تغییر ماهیت نبرد؛ از ضربات کلاسیک به ترور ادراکی و جنگ زنجیره تأمین

نمایش اخیر ابزارهای ارتباطی و فناورانه مانند پیجر از سوی سران رژیم صهیونیستی در تریبون‌های بین‌المللی، صرفاً یک کنش تبلیغاتی نیست؛ بلکه رونمایی رسمی از دکترین نفوذ در ابزارها و زنجیره‌های تأمین حیاتی است. دشمن وقتی در میدان نبرد سخت به بن‌بست می‌رسد، تلاش می‌کند از طریق خرابکاری در سیستم‌های زیستی، ارتباطی و زیرساخت‌های خدماتی، حس ناامنی عمومی و گسست در فرماندهی ایجاد کند.

در چنین شرایطی انتظار میرود دستگاه‌های نظارتی و پدافند غیرعامل بلادرنگ زنجیره‌های تأمین و اقلام راهبردی به‌ویژه در حوزه‌های سلامت، غذا، انرژی و سامانه‌های تبادل داده را با پروتکل‌های سخت‌گیرانه بازبینی و از وابستگی‌های آسیب‌پذیر مصون‌سازی کنند.

۲. پیوند محاصره اقتصادی و نوسانات ارزی با امنیت ملی

تشدید نوسانات بازار ارز و بالا رفتن انتظارات تورمی در این مقطع، بخشی از پازل طراحی‌شده برای تضعیف تاب‌آوری اجتماعی است. در زمانه‌ای که تحریم‌ها و فشارهای ارزی با توطئه‌های امنیتی هم‌پوشان شده‌اند ، هرگونه تصمیم‌گیری که به تضعیف ذخایر ارزی یا تزریق بی‌حساب و کتاب منابع بدون توجه به اولویت‌بندی کالاهای اساسی و دارو بیانجامد، خطایی نابخشودنی در محاسبات امنیت ملی است. ارز در دوران جنگ ترکیبی، مهمات استراتژیک است و نباید صرف تثبیت‌های مقطعی، نمایشی و ناپایدار شود.

دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی موظف‌اند خط قرمز خود را سفره مردم و دسترسی پایدار به اقلام ضروری، به‌ویژه در بخش دارو و بهداشت، قرار دهند. ناکارآمدی در مدیریت بازار، مکمل مستقیم فشارهای خارجی خواهد بود.متاسفانه در بخش مهمی از نهادهای مرتبط با سیاست گذاری عمومی آرایش فعلی یک ارایش جنگی نیست .

۳. تله «اکتبر سورپرایز» و خطای محاسباتی دشمن

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر به دلیل بن‌بست‌های سنگین قضایی و بقای شخصی، تشنه خلق یک بحران کنترل‌ناپذیر و کشاندن پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای به باتلاق منطقه است. در چنین وضعیتی، پاسخ هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران نه انفعال است و نه بازی در زمین هیجانی دشمن. مهار مقتدرانه، ضربه دقیق به گلوگاه‌های آسیب‌پذیر متجاوز در زمان مناسب، و هم‌زمان هوشیاری دیپلماتیک برای خنثی‌سازی اجماع‌سازی‌های کاذب، ضامن منافع عالی کشور خواهد بود.

۴. ضرورت حیاتی وفاق ملی و پایان دادن به خرده‌روایت‌های جناحی

بزرگ‌ترین خطای راهبردی در داخل، مشغول شدن نیروهای دلسوز انقلاب و جامعه به جدال‌های لفظی، برچسب‌زنی‌های سیاسی و تسویه‌حساب‌های مقطعی است. دشمن زمانی به پیروزی امیدوار می‌شود که بدنه تصمیم‌گیر و جامعه را چندپاره ببیند.

تریبون‌ها و فعالان سیاسی باید رقابت‌های زودرس و تسویه‌حساب‌های سلیقه‌ای را متوقف کنند.

نخبگان علمی و دانشگاهی وظیفه دارند به جای حاشیه‌ها، به تقویت بنیه فکری، ارائه راه‌حل‌های ملموس برای رفع فشار معیشتی و دمیدن روح امید و استقامت عقلانی در جامعه کمک کنند.

سخن پایانی

تاریخ ایران و تجارب گرانسنگ سال‌های دفاع مقدس گواه آن است که ملت بزرگ ما همواره از پیچیده‌ترین بحران‌ها با تکیه بر ایمان، درایت و همبستگی و از همه بالاتر در پیروی از رهبری و ولایتمداری عبور کرده است. امروز نیز هوشیاری مسئولان در صیانت از منابع اقتصادی و سلامت عمومی، در کنار پایداری آگاهانه آحاد جامعه و حرکت حول محور ولایت ، محاسبات دشمن را در این قمار انتحاری برهم خواهد زد.