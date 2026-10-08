به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرفی در دیدار با نماینده ولی. فقیه در استان زنجان گفت: مأموریت‌های دامپزشکی در حوزه پیشگیری، کنترل و مهار بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام، به‌صورت مستقیم از بروز خسارت‌های سنگین به واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند و در حفظ تولید و ثبات اقتصادی بازار فرآورده‌های خام دامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت همزمان ضوابط بهداشتی و شرعی در زنجیره تولید و عرضه فرآورده‌های دامی افزود: حضور مستمر بازرسان بهداشتی و ناظران ذبح شرعی در کشتارگاه‌ها و مراکز فرآوری استان، زمینه عرضه محصولات سالم، بهداشتی و حلال را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: با نظارت دقیق در مراحل مختلف تولید، فرآوری و عرضه، تلاش می‌شود زنجیره تأمین امنیت غذایی بدون مخاطرات بهداشتی، زیستی و شرعی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین عسگرزاده، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با قدردانی از همکاری و تعامل نزدیک مجموعه فنی دامپزشکی و ناظران شرعی، این همراهی را در اجرای دقیق ضوابط مربوط به طهارت و حلیت مواد غذایی مؤثر دانست.

همچنین حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با گرامیداشت روز ملی دامپزشکی و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه، جایگاه دامپزشکی را در حکمرانی و تأمین امنیت غذایی، ویژه و بنیادین توصیف کرد.

وی اظهار کرد: مسئله تغذیه در آموزه‌های اسلامی صرفاً به سلامت جسم محدود نمی‌شود، بلکه طهارت، حلیت و طیب بودن غذا، ارتباط مستقیمی با سلامت روح و روان و حتی بنیان‌های اخلاقی جامعه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: ناظران و کارشناسان دامپزشکی، امانت‌داران سلامت زیستی و دینی مردم هستند و مسئولیت آنان در صیانت از سلامت جامعه و اطمینان از حلیت و سلامت فرآورده‌های دامی، جایگاه مهمی در نظام امنیت غذایی دارد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به ابعاد اقتصادی فعالیت‌های دامپزشکی گفت: در شرایطی که کشور نیازمند پایداری تولید و افزایش تاب‌آوری اقتصادی است، اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی در جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، کاهش تلفات دامی و پیشگیری از هدررفت منابع غذایی، مصداقی از جهاد اقتصادی و حفاظت از سرمایه‌های مردم و بیت‌المال است.

وی تأکید کرد: تقویت نظارت‌های بهداشتی و شرعی در همه گلوگاه‌های تولید، فرآوری و عرضه فرآورده‌های دامی، علاوه بر صیانت از سلامت جامعه، موجب افزایش اعتماد و آرامش روانی شهروندان و برکت در سفره‌های مردم می‌شود.

حسینی خاطرنشان کرد: لازم است از مأموریت‌های حاکمیتی و جهادی دامپزشکی در سطح استان به‌صورت جدی حمایت شود تا این مجموعه بتواند با قدرت و اثربخشی بیشتر در مسیر صیانت از سلامت عمومی، امنیت غذایی و سرمایه‌های تولیدی کشور گام بردارد.