به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از بخش‌های مختلف مجتمع مس مشگین‌شهر اظهار کرد: حجم عظیم سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه انجام شده و کار در ۲ فاز به پیش می‌رود که امیدواریم فاز اول در نیمه زمستان امسال و فاز نهایی با انتقال برق بهار سال آینده وارد میدان عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: مشگین‌شهر ظرفیت خوبی را در قالب ذخایر فلزی مس دارد که از سال‌های گذشته احداث کارخانه فرآوری مس در این شهرستان با همراهی سرمایه‌گذاران آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت ۶۰ درصد مراحل نهایی را سپری می‌کند.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر ذخیره معدن مس مشگین‌شهر را بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توسعه و تقویت این کارخانه زمینه اشتغال بیش از صدها نفر در این مجموعه فراهم می‌آید به طوری که هم اکنون ۳۵۰ نفر در مراحل پیمانکاری و استخراج معدن مشغول فعالیت هستند.

محمدی افزود: باید مشگین و روستاهای همجوار از ارزش افزوده مواد معدنی در حال استحصال و فرآوری آن استفاده کرده و توسعه مناطق مختلف مشگین‌شهر را در سایه راه‌اندازی مجتمع شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ظرفیت خوب معدنی در این شهرستان شرایط مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده و دولت سیزدهم نیز حمایت و همراهی بیشتری را از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد تا روند توسعه، پیشرفت و بهره‌برداری از این ذخایر معدنی و فرآوری محصولات را شاهد باشیم.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر اضافه کرد: در این شهرستان با راه‌اندازی مجموعه‌های فرآوری مواد معدنی می‌توان فرصت اشتغال بی‌نظیری را فراهم کرده و اقدامات مؤثری را در تقویت نظام بهره‌برداری بهینه مهیا کرد.