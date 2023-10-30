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۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۱

فرماندار مشگین‌شهر:

مجتمع مس مشگین‌شهر سال آینده وارد مدار تولید می‌شود

مجتمع مس مشگین‌شهر سال آینده وارد مدار تولید می‌شود

مشگین‌شهر- فرماندار شهرستان مشگین‌شهر گفت: مجتمع مس مشگین‌شهر بهار سال آینده فعالیت خود را با اتمام انتقال نیرو آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی عصر دوشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از بخش‌های مختلف مجتمع مس مشگین‌شهر اظهار کرد: حجم عظیم سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی در این پروژه انجام شده و کار در ۲ فاز به پیش می‌رود که امیدواریم فاز اول در نیمه زمستان امسال و فاز نهایی با انتقال برق بهار سال آینده وارد میدان عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: مشگین‌شهر ظرفیت خوبی را در قالب ذخایر فلزی مس دارد که از سال‌های گذشته احداث کارخانه فرآوری مس در این شهرستان با همراهی سرمایه‌گذاران آغاز شده و هم اکنون با پیشرفت ۶۰ درصد مراحل نهایی را سپری می‌کند.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر ذخیره معدن مس مشگین‌شهر را بالغ بر ۱۵۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توسعه و تقویت این کارخانه زمینه اشتغال بیش از صدها نفر در این مجموعه فراهم می‌آید به طوری که هم اکنون ۳۵۰ نفر در مراحل پیمانکاری و استخراج معدن مشغول فعالیت هستند.

محمدی افزود: باید مشگین و روستاهای همجوار از ارزش افزوده مواد معدنی در حال استحصال و فرآوری آن استفاده کرده و توسعه مناطق مختلف مشگین‌شهر را در سایه راه‌اندازی مجتمع شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ظرفیت خوب معدنی در این شهرستان شرایط مناسبی را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده و دولت سیزدهم نیز حمایت و همراهی بیشتری را از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد تا روند توسعه، پیشرفت و بهره‌برداری از این ذخایر معدنی و فرآوری محصولات را شاهد باشیم.

فرماندار شهرستان مشگین‌شهر اضافه کرد: در این شهرستان با راه‌اندازی مجموعه‌های فرآوری مواد معدنی می‌توان فرصت اشتغال بی‌نظیری را فراهم کرده و اقدامات مؤثری را در تقویت نظام بهره‌برداری بهینه مهیا کرد.

کد مطلب 5926075

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