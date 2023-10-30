  1. جامعه
  2. شهری
۸ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۰۶

با حکم شهردار تهران؛

رییس جدید سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب شد

رییس جدید سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب شد

شهردار تهران با صدور حکمی مهدی مذهبی را به عنوان مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر شهردار تهران با صدور حکمی «مهدی مذهبی» را به عنوان مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران منصوب کرد.

مهدی مذهبی یکی از چهره‌های شناخته شده جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب است که در دو دهه اخیر در مسئولیت‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این رضا صیادی سکاندار سازمان زیباسازی شهر تهران بود. صیادی در دوره مسؤلیت خود توانست تغییرات خوبی در تغییر چهره شهر تهران ایجاد کند.

واکنش سریع سازمان زیباسازی به اتفاقات روز کشور و دنیا و تغییر چهره بیلبوردهای شهری به سرعت از دستاوردهای مهم دوره ریاست صیادی بود.

کد مطلب 5926098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      برای زیبا سازی شهر تهران بابت سطل آشغالهای شهر که روی زمین ریخته میشه از جانب زباله جمع کنها فکری شود ... و آسفالت خیابانها که باعث تصادفات میشه ...‌ممنون میشیم
    • IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 1
      پاسخ
      شهرداری تهران اصلا به زیباسازی تهران توجه نمی کند مخصوصا منطقه ۱۹ اوضاع زیباسازی خوب نیست.
    • زیرکی IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ممنون از زیباسازی ها در چند ماه اخیر گل کاشتید ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها