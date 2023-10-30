رییس جدید سازمان زیباسازی شهر تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر شهردار تهران با صدور حکمی «مهدی مذهبی» را به عنوان مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران منصوب کرد.

مهدی مذهبی یکی از چهره‌های شناخته شده جبهه فرهنگی و رسانه‌ای انقلاب است که در دو دهه اخیر در مسئولیت‌های مختلف فرهنگی و رسانه‌ای مشغول به فعالیت بوده است.

پیش از این رضا صیادی سکاندار سازمان زیباسازی شهر تهران بود. صیادی در دوره مسؤلیت خود توانست تغییرات خوبی در تغییر چهره شهر تهران ایجاد کند.

واکنش سریع سازمان زیباسازی به اتفاقات روز کشور و دنیا و تغییر چهره بیلبوردهای شهری به سرعت از دستاوردهای مهم دوره ریاست صیادی بود.