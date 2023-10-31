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۹ آبان ۱۴۰۲، ۶:۵۳

معاون استانداری ایلام:

اصلاح واریانت میشخاص ایلام ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد

اصلاح واریانت میشخاص ایلام ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد

ایلام-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام گفت: اصلاح واریانت میشخاص ایلام ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید هژبری عصر روز دوشنبه به اتفاق تعدادی از مدیران در بازدید از محور ایلام- بدره، گفت: واریانت میشخاص که دارای پیچ‌های حادثه‌خیز است باید در اسرع وقت اجرا شود.

وی اظهار داشت: مسیر ورودی شهر جعفرآباد مرکز بخش سیوان از سه‌راهی روستای کله‌کبود تا شهر جعفر آباد از جمله مسیرهای پرتردد استان است که به علت وجود پیچ‌های حادثه‌خیز و قوس‌های افقی و عدم ایمنی مسیر، هر روز شاهد تصادفات منجر به فوت و جرح و خسارت‌های مالی زیاد به مردم هستیم.

هژبری ادامه داد: یکی از اولویت‌ها در استان کاهش تلفات جاده‌ای است که در این راستا برابر گزارشات پلیس‌راه بیشترین تصادفات در پیچ‌های منتهی به روستای کله‌کبود رخ داده است که باید با قید فوریت نسبت به اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت در این مسیر از سوی ادارات کل راه و شهرسازی، راهداری و شرکت ساخت به عنوان متولیان موضوع انجام گیرد.

وی تاکید داشت: اصلاح واریانت میشخاص جزو مصوبات سفر رییس‌جمهور بوده و ۱۲ میلیارد تومان اعتبار مصوب دارد که اداره کل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه راه‌ها موظف هستند سریعاً نسبت به پیگیری و تسریع در شروع عملیات اجرایی اصلاح مسیر یاد شده اقدام نمایند.

کد مطلب 5926162

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