ضرورت ارتقای دستگاه تعلیم و تربیت

به گزارش خبرگزاری مهر، عابدین خُرّم در شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با حضور وزیر آموزش و پرورش افزود: با انتخاب مدیرکل آموزش و پرورش، مدیریت این نهاد در استان پس از ۲ سال به یک ثبات رسیده است؛ در دوسال گذشته یکی از آثار منفی عدم ثبات مدیریتی، اخلال در تشکیل شورای آموزش و پرورش بود که به طبع آن نمی‌توانستیم اولویت‌ها، برنامه ریزی ها و آینده نگری های دستگاه تعلیم و تربیت در آذربایجان شرقی را سامان بدهیم.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: آنچه که ما به عنوان مهم‌ترین رسالت برای پشتیبانی از مجموعه آموزش و پرورش داریم، نگرش و رویکرد مسئولین به این مساله است.

نماینده عالی دولت در آذربایجان شرقی به جایگاه والای معلم تاکید کرد و اظهار داشت: جایگاه معلم باید توسط مردم، نخبگان و گروه‌های مرجع جامعه احیا شود که امیدواریم این امر مهم در این دوره سرعت بیشتری به خود گرفته و معلم به جایگاه برتر خود برسد؛ ما نیز در آذربایجان شرقی این مساله مهم را برای خود فرض می‌دانیم.

خُرّم بر لزوم کمک همه دستگاه‌های استان به آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: ما اعتبارات، ظرفیت‌ها و منابع خوبی در دست داریم، اما در جاهایی هزینه می‌شود که دارای اولویت پایینی می‌باشد، اما آموزش و پرورش نقطه‌ای است که این تمرکز باید در آن ایجاد شود.

استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: برطرف کردن نقص‌های سخت افزاری از قبیل مکان و ساخت مدارس و قدر شناسی از خیرینی که در این حوزه یاری می‌رسانند، امر مهمی است به طوری که در آذربایجان شرقی بیشترین توجه ما به خیرینی بوده که در این حوزه فعال بوده‌اند و این کار باید یکی از اولویت‌های شورای آموزش و پرورش باشد.

رئیس شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور بیان داشت: سفرهای رئیس جمهور برکات بیشماری در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان‌ها دارد و یک تحولات مبنایی و اساسی ایجاد می‌کند؛ اما در بخش‌هایی که مسئولیت تامین بخشی از منابع آموزش و پرورش یا ساخت مدارس را وزارت‌های دیگری همچون نفت و صمت تعهد می‌کنند، کارها لنگ می‌زند و نباید مشمول مرور زمان شود که امیدواریم این موضوع با طرح در هیات دولت سرعت بیشتری به خود بگیرد.

خرّم یادآوری کرد: در جریان جلب مشارکت‌های عمومی، توجه به آموزش و پرورش سهم عمده‌ای دارد و مناطق محروم در این موضوع از اولویت‌های ما می‌باشد.