خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، الهه فلاحی: رسانه دارای این قدرت است که در کوتاه‌ترین زمان، اخبار و مطالب را با بالاترین کیفیت منتشر می‌کند و اطلاعات و داده‌های روز را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد.

اخیراً حمله رژیم غاصب اسرائیل به بیمارستانی در غزه، به مثابه یک بمب خبری، کل جهان را تحت تأثیر روحی و روانی عجیبی قرار داد که در صورت نبود رسانه به این قدرت شاید حداقل چند روز طول می‌کشید تا انتشار پیدا کند، البته تشخیص واقعیت‌ها و شایعات بر عهده مخاطب است.

رسانه یک تیغ دولبه‌ای است که در یک ثانیه می‌تواند شایعه را تبدیل به واقعیت کند و یا بالعکس و اینجاست که سواد رسانه‌ای به افراد این توانایی را می‌دهد که تحلیل مناسبی از مطالب منتشر شده در انواع شبکه‌های رسانه‌ای ارائه دهند.

بخشی از جهاد تبیین مورد اشاره رهبر معظم انقلاب، بالا بردن آگاهی مردم در مواجهه با سونامی اخبار جعلی است و بنا به منویات معظم له، آموزش این نوع سواد، بخشی از الگوریتم این فریضه واجب است و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه به سواد رسانه‌ای و سایبری توجه عمیق کرده و نسبت به آن نگاه غیرشعاری داشته باشیم.

باید گفت، نقش رسانه بر نسل آینده اثرگذار است و باید دید رسانه چگونه نسل جدید را تربیت می‌کند.

متأسفانه با ارزیابی و مطالعاتی که در جامعه آماری جوانانی که روزانه حداقل ۱۰ ساعت با گوشی در ارتباط و در فضای مجازی و گیم نت و سایر وسایل‌ها با سرگرمی جانبی و فردی سر وکار دارند و استفاده می‌کنند نشان می‌دهد شاهد رشد نسل‌هایی از جامعه به خصوص جوانان و دانش‌آموزانی هستیم که دارای پنج آیتم شاخص در بروز مشکلات شخصیتی و خانوادگی شده‌اند که در ذیل به این شاخص‌ها اشاره می‌شود.

۱- کم طاقتی در برخورد با مشکلات و ناهنجاری اجتماعی

۲- نداشتن تحمل باخت و نداشتن قدرت تحلیل و تصمیم درست و برون رفت از معضل ایجاد شده

۳- دور شدن از واقعیت و عدم تحمل بار روانی ایجاد شده

۴- شکستن هنجارها و تغیرالگوهای جامعه

۵- بی‌اهمیت شدن درس و تحصیل بعد برگزاری دوره‌های غیرحضوری در بیماری ویروس کرونا و نبود نظارت کافی برای برگزاری کلاس‌ها و امتحانات نهایی و نبود برنامه‌ریزی منسجم برای آینده خود و وابستگی خود به مسائل جامعه و غیره.

اینها تنها بخشی از آثار تربیتی رسانه‌ها بر نسل جدید محسوب می‌شود و می‌طلبد با افزایش آگاهی و ارتقای دانش رسانه‌ای زمینه استفاده مفید و مطلوب از رسانه و ابزارهای رسانه‌ای را فراهم آوریم.

بی‌شک داشتن سواد رسانه‌ای می‌تواند دریچه‌های ترقی را به روی جامعه بگشاید و قدرت تحلیل مسائل را در میان افراد جامعه بالا ببرد، بدین شکل جنگ رسانه‌ای و جنگ روایت‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، که از سوی دشمنان بر کشور ما تحمیل شده کمرنگ شده و درک پذیرش مطالب و رویدادهای درست نیز از سوی مخاطبان افزایش خواهد یافت.