پروژه نوسازی و مقاوم سازی مسکن قرچک به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بازدید از پروژه سبحان ۲ قرچک که امروز صبح (۹ آبان) انجام شد گفت: حدود دو ماه گذشته رئیس جمهور مأموریتی را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد تا پروژه هزار واحدی که بیش‌از ۲۰ سال آغاز شده اما طی ۱۰ سال گذشته عملیات اجرایی و احداث نیز به اتمام رسید اما به علت وجود برخی از مشکلات تحویل متقاضیان آن نشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: البته ناگفته نماند در شهرستان قرچک متقاضی مستقیم پولی واریز نکرده بود که امروزه منتظر تحویل واحد مسکونی خود باشد. عملیات اجرایی یک مؤسسه مالی که منحل و پروژه تحویل بانک اختصاصی مسکن شده است و عملیات ساخت طی شد که برخی از نقاط پروژه با مشکلاتی مواجه بود که دچار معطلی شد.

وی خاطر نشان کرد: پس‌از بازدید ریاست جمهور در سال گذشته سوال اینجا بود که چرا واحدهای مسکونی تا به امروز تکمیل نشده و نیمه کار مانده رها شده و در چرخه عرضه به بازار مسکن قرار نگرفته است.

بذرپاش تاکید کرد: برخی از واحدها دچار مشکلات فنی شده بود و نیاز به مقاوم‌سازی مجدد داشتند که انجام شد. سایر پروژه‌ها و باقی پروژه‌های سایت نیز با اینکه حدود ۱۰ سال گذشته است به لحاظ تجهیزات و مصالح ساختمانی از بین رفته و حتی دچار سرقت شده بودند که اتفاق خوبی نبود.

وی گفت: بانک مسکن اقدامی خوبی انجام داد و نوسازی تمام واحدهای مسکونی شهرستان قرچک را به اتمام رساند و برای اینکه وزارت راه و شهرسازی از اتمام پروژه خاطر جمع شود آزمایش‌های تکمیلی توسط شرکت فنی خاک انجام خواهد شد.

بذرپاش در ادامه افزود: ایمنی ساخت اولویت وزارت راه و شهرسازی است و حداکثر ظرافت‌ها در نظر گرفته شده و طی روزهای آینده وزارت راه و شهرسازی نیز عملیاتی در این سایت نخواهد داشت و در ادامه عملیات تعویض خطوط لوله نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در پروژه سبحان ۲ قرچک تنها مشکل فاضلاب وجود دارد زیرا سیستم اِکو در شهرستان‌ها وجود ندارد و آبچه‌ها نیز به صورت جذبی عمل می‌کنند که تمام مشکلات موجود به صورت فنی در دست بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت عرضه واحدهای مسکونی سبحان ۲ شهرستان قرچک با مردم همین شهرستان خواهد بود و طی ۲ هفته آینده مشخص خواهد شد که عرضه این واحدهای مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن خواهد بود یا خیر.