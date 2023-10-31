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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۵

وزیر راه و شهرسازی:

پروژه نوسازی و مقاوم سازی مسکن قرچک به اتمام رسید

پروژه نوسازی و مقاوم سازی مسکن قرچک به اتمام رسید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اتمام عملیات نوسازی و مقاوم سازی مناطق مسکونی شهرستان قرچک خبرداد و گفت: این عملیات با مشارکت بانک عامل انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بازدید از پروژه سبحان ۲ قرچک که امروز صبح (۹ آبان) انجام شد گفت: حدود دو ماه گذشته رئیس جمهور مأموریتی را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد تا پروژه هزار واحدی که بیش‌از ۲۰ سال آغاز شده اما طی ۱۰ سال گذشته عملیات اجرایی و احداث نیز به اتمام رسید اما به علت وجود برخی از مشکلات تحویل متقاضیان آن نشد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: البته ناگفته نماند در شهرستان قرچک متقاضی مستقیم پولی واریز نکرده بود که امروزه منتظر تحویل واحد مسکونی خود باشد. عملیات اجرایی یک مؤسسه مالی که منحل و پروژه تحویل بانک اختصاصی مسکن شده است و عملیات ساخت طی شد که برخی از نقاط پروژه با مشکلاتی مواجه بود که دچار معطلی شد.

وی خاطر نشان کرد: پس‌از بازدید ریاست جمهور در سال گذشته سوال اینجا بود که چرا واحدهای مسکونی تا به امروز تکمیل نشده و نیمه کار مانده رها شده و در چرخه عرضه به بازار مسکن قرار نگرفته است.

بذرپاش تاکید کرد: برخی از واحدها دچار مشکلات فنی شده بود و نیاز به مقاوم‌سازی مجدد داشتند که انجام شد. سایر پروژه‌ها و باقی پروژه‌های سایت نیز با اینکه حدود ۱۰ سال گذشته است به لحاظ تجهیزات و مصالح ساختمانی از بین رفته و حتی دچار سرقت شده بودند که اتفاق خوبی نبود.

وی گفت: بانک مسکن اقدامی خوبی انجام داد و نوسازی تمام واحدهای مسکونی شهرستان قرچک را به اتمام رساند و برای اینکه وزارت راه و شهرسازی از اتمام پروژه خاطر جمع شود آزمایش‌های تکمیلی توسط شرکت فنی خاک انجام خواهد شد.

بذرپاش در ادامه افزود: ایمنی ساخت اولویت وزارت راه و شهرسازی است و حداکثر ظرافت‌ها در نظر گرفته شده و طی روزهای آینده وزارت راه و شهرسازی نیز عملیاتی در این سایت نخواهد داشت و در ادامه عملیات تعویض خطوط لوله نیز در حال انجام است.

وی تصریح کرد: در پروژه سبحان ۲ قرچک تنها مشکل فاضلاب وجود دارد زیرا سیستم اِکو در شهرستان‌ها وجود ندارد و آبچه‌ها نیز به صورت جذبی عمل می‌کنند که تمام مشکلات موجود به صورت فنی در دست بررسی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت عرضه واحدهای مسکونی سبحان ۲ شهرستان قرچک با مردم همین شهرستان خواهد بود و طی ۲ هفته آینده مشخص خواهد شد که عرضه این واحدهای مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن خواهد بود یا خیر.

کد مطلب 5926281
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • حسین IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      از سال ۹۸ فاز اول ثبت نامی قرچکیم هیچ کسم پاسخگوی سوالاتمون نیست با ۱۶۰ میلیون واریزی این ۱۰۰۰ واحدم باز دست ی،مشت دلال و واسطه گر میفته رئیس جمهور و وزیر و رئیس بانک همش روی کاغذن حرفاشون

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