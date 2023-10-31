بانک سپه برگزیده فعال حوزه پدافند غیرعامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در دهمین همایش ملی پدافند غیرعامل که به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل با حضور مقامات لشکری و کشوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، از بانک سپه به دلیل فعالیت‌های ارزنده در حوزه پدافند غیر عامل، با اهدای لوح، قدردانی به‌عمل آمد.



در متن لوح اهدایی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه آمده است:

"نمود و ظهور پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متأثر از تلاش‌های ماندگار خدمتگزاران میهن عزیزمان در تحقق اهداف و سیاست‌های ابلاغی پدافند غیرعامل و نیز اجرای منویات و فرامین فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) مندرج در اساسنامه این سازمان در راستای ارتقا مؤلفه‌های قدرت ملی به‌عنوان بخشی از انتظارات معظم‌له در موضوع «ایران قوی و پایدار» به‌عنوان کلید واژه مصونیت و رفع تهدیدات از کشور است.

اینک همزمان با گذشت بیست سال از فعالیت سازمان پدافند غیرعامل کشور و بنا به بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی این سازمان، جنابعالی به‌عنوان یکی از برگزیدگان فعال حوزه پدافند غیرعامل یکسال گذشته انتخاب شده‌اید که در این رهگذر بر خود وظیفه می‌دانم به مصداق کلام شریف: «مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللّه َ عَزَّ و جلَّ امام‌رضا (ع)» از زحمات بی‌شائبه شما که با روحیه جهادی و بسیجی گام‌های ارزنده‌ای در این عرصه برداشته‌اید، قدردانی نموده و به رسم یادبود این لوح تقدیر را در همایش ملی پدافند غیرعامل سال ۱۴۰۲ به‌حضورتان تقدیم نمایم. توفیق روزافزون شما را در ظلّ توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) و تحت زعامت مقام معظّم رهبری حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان مسئلت می‌نمایم."

رئیس کمیته پدافند غیر عامل بانک سپه پس از دریافت این لوح تقدیر خاطرنشان کرد: بدون تردید دستاورد حاصله مرهون تلاش جمعی، برنامه ریزی هدفمند و اجرای منظم پروژه‌های پدافند غیر عامل است و این موفقیت ارزشمند را به خانواده بزرگ بانک سپه تبریک می گویم.