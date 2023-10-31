الگوی حکمرانی آموزش عالی تدوین شود/ ضرورت توجه به فناوری نرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از دانشگاه امام حسین (ع) بازدید کرد و در جریان دستاوردها و برنامه‌های علمی این دانشگاه قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بازدید از دستاوردهای دانشگاه جامع امام حسین (ع) اظهار کرد: تدوین الگوی حکمرانی آموزش عالی از سوی دانشگاه امام حسین (ع) قابل تقدیر است، این دانشگاه در علوم پایه، علوم مهندسی و علوم انسانی پیشرفت خوبی داشته است.

وی با تقدیر از اقدامات دانشگاه امام حسین (ع) گفت: اقداماتی که در زمینه هوش مصنوعی در این دانشگاه انجام شده و دستاوردهایی که این دانشگاه در زمینه علوم انسانی دارد باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شود و در فرایند تدوین سیاست در موضوعات مشترک از این تجارب استفاده شود.

خسروپناه با اشاره به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: راه‌بینی و رصد یکی از وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است، دانشگاه امام حسین (ع) می‌تواند در مسئولیت رصد علم و فناوری در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از یاریگران اصلی باشد چراکه ظرفیت لازم در این دانشگاه وجود دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وظیفه راهبردی یا تدوین سیاست‌ها از سوی این شورا ادامه داد:‌ سند هوش مصنوعی هنوز نهایی نشده است، محققان دانشگاه امام حسین (ع) می‌توانند در تدوین این سند مشارکت داشته باشند.

خسروپناه با اشاره به وظیفه راهبری و راه سنجی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه امام حسین‌(ع) می‌تواند در این زمینه‌ها نیز به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کند.

وی با اشاره به آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی و به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور بیان کرد: هیات اندیشه ورزی از سوی دانشگاه امام حسین (ع) تعیین شود تا در زمینه به روزرسانی نقشه جامع علمی کشور برنامه مورد نظر دانشگاه را ارائه دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در بازدید از بخش کتابخانه تخصصی فرهنگی دانشگاه امام حسین (ع) در خصوص گزارش ارائه شده پیرامون وضعیت فرهنگی و اجتماعی نسل‌های جدید بیان اینکه عبارت گسست نسل‌ها واژه دقیقی نیست اظهار داشت: گسست نسل‌ها یک امر طولی بوده اما در عرض هم با دو زیست‌جهان انقلاب اسلامی و زیست‌جهان پسامدرن مواجه هستیم و در نسل دهه ۷۰ و دهه ۸۰ شاهد این دو زیست‌جهان هستیم.

وی افزود: در افراد دارای گرایش به زیست‌جهان پسامدرن شاهد انکار نسبت به برخی واقعیت‌ها هستیم چون بنیان و تفکر این زیست‌جهان دارای مشکلاتی است که طرح‌های معرفتی که در دانشگاه‌ها و مدارس ارائه می‌شود با ثمره تقویت عقلانیت در نسل جدید همراه است که باید طراحی این دوره‌ها به‌گونه‌ای باشد که همه نوجوانان و جوانان با گرایش‌های فکری متنوع در آن حضور داشته باشند و با عرفان و استدلال عقلی توأمان به تقویت زیرساخت‌های معرفتی بپردازد که طرح بی‌نهایت موسسه جوانان آستان قدس رضوی از این گونه است.

خسروپناه، همچنین در حاشیه بازدید از دانشگاه امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران درباره دانشگاه تراز انقلاب اسلامی اظهار کرد: دانشگاه تراز انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به دانشگاه اسلامی می‌کنند، دانشگاهی است که علاوه بر اینکه نمادهایش اسلامی است باید فناوری نرم آموزشی، پژوهشی و مهارتی آن بر اساس بنیان های حکمت اسلامی باشد.

وی افزود:‌ در این مسیر نباید فقط به دستاوردهای دانشگاه تأکید شود بلکه باید بنیان‌های فکری دانشگاه نیز اسلامی باشد. بسیاری از دانشگاه‌های مطرح دنیا فلسفه وجودی دارند، فلسفه وجودی دانشگاه اسلامی نیز حکمت اسلامی است. در استقرار دانشگاه اسلامی باید به منظومه فکری امامین انقلاب نیز توجه جدی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه باید الگوی حکمرانی آموزش عالی تدوین شود، ادامه داد: حکمرانی غیر از حکومت‌داری است، حکمرانی فرایندی سه ساحتی شامل سیاستگذاری، ‌تنظیم‌گری و تصدی‌گری است که هر کدام از ساحت‌ها مراحلی دارند،‌ اگر الگوی حکمرانی آموزش عالی را بر مبنای حکمت اسلامی تدوین کنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که دانشگاه اسلامی شکل گیرد.

خسروپناه با اشاره به سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها بیان کرد: این سند از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و ابلاغ شد و در چهار ساحت آموزش، مدیریت، پژوهش و فرهنگی تدوین شده است، در این سند ‌نکات ارزنده‌ای از حکمت اسلامی و منظومه فکری امامین وجود دارد.

وی ادامه داد: اکنون در بعد حکمرانی آموزش عالی خلأ داریم و این خلأ را دانشگاه امام حسین (ع) برطرف کرده است. این دانشگاه علاوه بر تأکید بر بنیان‌های حکمت اسلامی و منظومه امامین، الگوی حکمرانی آموزش عالی را نیز تدوین کرده است، در این الگو از تجربه دنیا نیز استفاده شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد که الگوی حکمرانی آموزش عالی که از سوی دانشگاه امام حسین (ع) تدوین شده در سایر زیرنظام های آموزشی وزارت علوم و وزارت بهداشت مورد استفاده قرار گیرد.

خسروپناه اضافه کرد: این الگوی حکمرانی آموزش عالی صرفا یک الگوی مدون مکتوب نیست بلکه در دانشگاه امام حسین (ع) اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در الگوی حکمرانی آموزش عالی توجه به فناوری نرم خیلی اهمیت دارد، گفت: یکی از این فناوری‌های نرم آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست، دانشگاه امام حسین (ع) آیین‌نامه ارتقا را نیز تدوین کرده و در شورا مصوب کرده است، باید به عنوان یک فناوری نرم آموزشی عالی اجرایی شود، با اجرای این آیین‌نامه مسائل حوزه‌های مهاجرت، اشتغال و درآمدزایی فارغ التحصیل کمتر خواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:‌ دانشگاه امام حسین (ع) دانشگاهی است که علاوه بر تأمین نیازهای علمی و نیاز نیروهای امنیتی، نیازهای کشور را تأمین کند.

خسروپناه درباره اجرایی‌سازی آیین‌نامه ارتقا اعضای هیات علمی عنوان کرد:‌ نهادهای حاکمیتی و وزارت علوم و بهداشت باید از اجرای این آیین‌نامه حمایت کنند و دوم اساتید همکاری داشته باشند چراکه با دستور دادن کارها انجام نمی‌شود. شناسایی اساتید علوم انسانی که دغدغه مساله محوری دارند نیز اولویت دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.