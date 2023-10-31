به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیان‌فر، روز سه شنبه ۹ آبان در نشست خبری درباره فعالیت‌ها و عملکرد پلیس راهور گفت: کار امید بخش پلیس راهور در حوزه خدمات و ترافیک در بحث گواهینامه بین‌المللی است که با ۷۲ کشور تبادل گواهینامه داریم ۱۳ کشور در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی افزود: همچنین گواهینامه ۲ زبانه را آماده کردیم و به زودی گواهینامه ۲ زبانه که یک طرف عکس مالک گواهینامه مشخصات فرد و در پشت آن به زبان انگلیسی وضعیت رانندگی و مجوزها نوشته شده است این گواهینامه بر اساس آنچه تصویب شده رانندگان و مالکین که در خارج و یا خارجی‌هایی که در داخل هستند می‌توانند با همین گواهینامه رانندگی کنند

سردار هادیان‌فر ادامه داد: رنگ بندی گواهینامه‌ها برای اعتبارسنجی راننده‌ها سفید، نقره‌ای، طلایی است که مزایای ویژه‌ای پیش بینی شده و پیشنهاد اصلی ما این است کسانی که با انضباط رانندگی می‌کنند نمراتی به صورت سیستمی دریافت کنند و از جریمه آنها کم خواهد شد کسر جریمه بر اساس رنگ بندی گواهینامه که به مجلس ارائه شده است تا تصویب شود.

وی در ادامه با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی پلیس راهور فراجا در راستای تسهیل شماره گذاری خودرو گفت: هماهنگی‌های لازم با سازمان ثبت انجام شده تا از این به بعد شماره گذاری خودروها را از درب منازل انجام دهیم.

سردار هادیانفر با توجه به تأمین خودروهای مورد نیاز برای اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: خودروهای ون مخصوصی را برای این کار در نظر گرفتیم که در این خودروها تمامی امکانات تعویض پلاک تعبیه شده و به سیستم مراکز تعویض پلاک متصل هستند؛ در واقع به نوعی داشبورد کاری را در این خودروها راه‌اندازی کردیم تا مردم از این پس، بعد از ثبت نام اینترنتی در سامانه شماره گذاری خودرو شاهد گزینه دیگری یعنی شماره گذاری در منزل بوده که می‌توانند این گزینه را انتخاب کرده و سپس مدارک لازم را در سامانه بارگذاری کرده و بعد از آن با گرفتن نوبت، خودروی مجهز به امکانات تعویض پلاک به در خانه آنها اعزام شود.

وی گفت: شماره گذاری به ۳ صورت انجام می‌شود حضوری، خدمات الکترونیکی که ۸۵ درصد اقدامات آن در وب اتفاق می‌افتد و مابقی برای احضار مالکین به مرکز مراجعه می‌کنند و خدمات جدید برای ایثارگران شماره گذاری درب منزل که دوره آزمایشی آن را در تهران آغاز کردیم و به زودی در سراسر کشور عملیاتی می‌کنیم.

سردار هادیان‌فر تاکید کرد: گواهینامه ۲ زبانه فقط برای افراد متقاضی که می‌خواهد سفر کنند و نیازمند این گواهینامه هستند، صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه گواهینامه دوزبانه فقط برای متقاضیان صادر می‌شود، تصریح کرد: رنگ‌بندی گواهینامه برای همه ۵۲ میلیون دارنده گواهینامه اعمال شده و افراد از گواهینامه سفید قانونمند می‌توانند به نقره‌ای و طلایی ارتقا پیدا کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: کتاب نامه آئین نامه در گذشته با حجم زیادی نوشته شده بود اما با تدبیر فرمانده کل انتظامی کشور، این کتاب را تغییر و ساده سازی شد و تکلیف قانونی را لحاظ کردیم که یک سوم قیمت کتاب قبلی بوده و به زودی چاپ نهایی خواهد شد و در اختیار تمام متقاضیان دریافت گواهینامه در کتاب فروشی‌ها قرار خواهد گرفت.

سردار هادیان‌فر با اشاره با اجرای طرح یک روزه گواهینامه موتورسیکلت در ۱۵ استان و ۵۸ شهر، افزود: یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه دریافت گواهینامه موتورسیکلت است، اما با اجرای طرح گواهینامه یک روزه موتورسیکلت این رقم ۷۰ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشک قانونی گفت: ۸.۳ درصد افزایش جانباختگان تصادفات را در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ داشته‌ایم‌.

رئیس پلیس راهور فراجا با توجه به عملکرد مثبت طرح‌های ترخیص موتورسیکلت‌های رسوبی و خالی شدن پارکینگ‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تنها ۲۷۰ هزار موتورسیکلت که قابلیت ترخیص ندارند و فرسوده هستند، همچنان در پارکینگ‌های کشور وجود دارد که این موتورسیکلت‌ها باید اسقاط شود؛ چرا که دیگر مالکان هم تمایلی برای ترخیص این وسایل نقلیه ندارند.

سردار هادیان‌فر با انتقاد از اجرا نشدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده، هشدار داد: با روند کنونی تا سه سال آینده ترافیک در کلانشهرها و جاده‌ها قفل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر ایرانی ۲ وسیله نقلیه شخصی داریم، گفت: اکنون بیش از ظرفیت کشور خودرو داریم.

سردار هادیان‌فر با اشاره به طرح جدید واردات خودرو و فقدان سرانه برای تولید خودرو داخلی تاکید کرد: متأسفانه هیچ خروجی برای خودروهای فرسوده و اسقاطی وجود ندارد و با این روند شرایط ترافیکی بحرانی را خواهیم داشت.